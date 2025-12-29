Baltijas balss logotype
Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена 2 1277

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
LSM.LV
В следующем году господдержка мирного населения Украины в Латвии сократится примерно на 40% - с предусмотренных в этом году 65 млн евро до неполных 40 млн.

Это означает изменения в пособиях и порядке оказания отдельных услуг, при этом будет сохранена поддержка наиболее уязвимых групп. В МВД подчеркивают, что сокращение поддержки не связано с улучшением военной ситуации в Украине.

"Фактически основой является доступное финансирование - только и исключительно с учетом всех расходов бюджета, начиная с оборонного сектора и решений правительства. Сейчас это был максимум, который может дать правительство", - отметил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В Фонде общественной интеграции - одном из учреждений, работающих с украинскими гражданскими лицами, - чаще всего сталкиваются с вопросами трудоустройства и жилья. Поскольку с начала войны прошло уже почти четыре года, значительная часть приезжих стабилизировалась.

"Есть очень много украинцев, которые смогли интегрироваться. Они работают на достаточно хорошо оплачиваемой работе, они мотивированы. Те, кто хочет жить и видит свою жизнь в Латвии, проходят процесс интеграции быстрее", - отметила директор департамента координации мероприятий сплочения Кристине Клюковича.

Координатор украинской общины в Кекаве Ирина Бондарчук отметила, что сокращение поддержки будет ощутимым и в наибольшей степени затронет малозащищенные группы, в том числе семьи с детьми, людей с инвалидностью, пожилых и одиноких родителей.

"Вырастет нагрузка на самоуправления и негосударственные организации, которые уже сейчас работают с ограниченными ресурсами. Это может замедлить процессы интеграции, затруднить изучение языка, стабилизацию жизни и вхождение в рынок труда. В долгосрочной перспективе это может повлечь и дополнительные расходы для государства", - сказала Бондарчук.

По данным Министерства внутренних дел, в Латвии с действующим статусом временной защиты проживает чуть более 31 тыс. мирных жителей Украины.

#Латвия #социальная помощь #миграция #трудоустройство #беженцы #бюджет #интеграция #украинцы
Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    29-го декабря

    мы не беженцы ! мы граждане латвии ! но тоже обеспокоены ! нам тоже нужна поддержка жильё и работа ! и мы тоже хотим кушать рижские шпроты !

    42
    2
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    jurijs ivanovs
    29-го декабря

    А для экономических беженцев - граждан Лтвии есть Ирландия, Англия, Германия и пр. Только никаких пособий и самая тяжелая работа.

    11
    1

