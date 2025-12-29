Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире телеканала TV24 в программе «Пресс-клуб» подчеркнул, что в вопросе эмиграции самое важное – понять причины, по которым люди решают покинуть Латвию, и сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Он отмечает, что наиболее заметная эмиграция наблюдается именно в сельской местности.

«У меня есть пациенты из сельской местности, и я вижу, как села пустеют. Мы разрушаем сельскую местность, потому что страна теряет самых активных, интеллектуальных людей, которым там просто нечего делать», — объясняет Заржецкий.

Пластический хирург подчеркивает, что в сельской местности одновременно существует несколько серьезных проблем. Закрываются школы и больницы, состояние дорог плохое, предпринимательство прозябает. Такая среда не дружественна к молодым, в результате они вынуждены уезжать.

Заржецкий отмечает, что часть людей переезжает в Ригу, но многие уезжают и за границу. «Это главная проблема, потому что вернуть их обратно невероятно сложно. Они пускают корни. Дети начинают ходить в школу, учат язык, появляются друзья», — рассказывает хирург.

Он признает, что не ясно, каким образом государство могло бы их вернуть. «Не знаю, что делать. Надо стоять на голове, чтобы их вернуть», — говорит он.

В заключение Заржецкий подчеркивает, что государство должно серьезно подумать о том, как удержать молодежь в Латвии. Он приводит пример Латгалии.

«В Латгалии есть поселки, где живут только старики, потому что все молодые люди уехали», — отмечает он.