Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латгалии в поселках остались только старики - хирург 2 1356

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: В Латгалии в поселках остались только старики - хирург
ФОТО: Виталий Вавилкин

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире телеканала TV24 в программе «Пресс-клуб» подчеркнул, что в вопросе эмиграции самое важное – понять причины, по которым люди решают покинуть Латвию, и сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Он отмечает, что наиболее заметная эмиграция наблюдается именно в сельской местности.

«У меня есть пациенты из сельской местности, и я вижу, как села пустеют. Мы разрушаем сельскую местность, потому что страна теряет самых активных, интеллектуальных людей, которым там просто нечего делать», — объясняет Заржецкий.

Пластический хирург подчеркивает, что в сельской местности одновременно существует несколько серьезных проблем. Закрываются школы и больницы, состояние дорог плохое, предпринимательство прозябает. Такая среда не дружественна к молодым, в результате они вынуждены уезжать.

Заржецкий отмечает, что часть людей переезжает в Ригу, но многие уезжают и за границу. «Это главная проблема, потому что вернуть их обратно невероятно сложно. Они пускают корни. Дети начинают ходить в школу, учат язык, появляются друзья», — рассказывает хирург.

Он признает, что не ясно, каким образом государство могло бы их вернуть. «Не знаю, что делать. Надо стоять на голове, чтобы их вернуть», — говорит он.

В заключение Заржецкий подчеркивает, что государство должно серьезно подумать о том, как удержать молодежь в Латвии. Он приводит пример Латгалии.

«В Латгалии есть поселки, где живут только старики, потому что все молодые люди уехали», — отмечает он.

Читайте нас также:
#здравоохранение #образование #Латвия #демография #миграция #эмиграция #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
5
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    29-го декабря

    «Не знаю, что делать. Надо стоять на голове, чтобы их вернуть» - головой думать надо, а если данный персонаж головой по назначению не пользуется, то зачем здесь его мнение.

    31
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го декабря

    что в вопросе эмиграции самое важное – понять причины -- Это же каким тупым надо быть, чтобы глядя на всё это, не понимать, почему люди массово покидают Латвию!

    63
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Крыша советских времен не выдержала: сильный ветер серьёзно повредил Академию художеств
Изображение к статье: Утром во вторник затруднено движение по всем основным автодорогам Латвии
Изображение к статье: В Курземе свирепствует метель, порывы ветра у моря достигают 29 м/с. Во вторник снова ожидается сильный снегопад
Изображение к статье: Итоги года: отмена логики как главный тренд Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео