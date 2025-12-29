Аналитический центр LaSER предлагает пересмотреть систему праздничных дней в Латвии, отказавшись от переноса рабочих дней и двойной оплаты в праздники, указывая на их слабое влияние на благосостояние работников и рост издержек для бизнеса.

Систему праздничных дней в Латвии следовало бы пересмотреть, отказавшись от переноса рабочих дней и оценив отмену двойной ставки за работу в праздничные дни, «поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благосостояние работающих», — такое мнение высказала в докладе представительницы аналитического центра LaSER Аннемариия Апине о системе праздничных дней в Латвии.

Апине считает, что перенос выходных является неэффективной практикой, которую следовало бы заменить добровольным выбором, а именно: те работники, которые хотели бы более продолжительные непрерывные выходные, могли бы использовать дни отпуска. Таким образом предприятиям было бы легче адаптироваться к международному рынку и графику работы публичного сектора, а также не наблюдалось бы снижения производительности в субботу, в которую отрабатывается перенесенный рабочий день.

В докладе также предлагается рассмотреть отказ от дополнительного выходного дня в случаях, когда 18 ноября и 4 мая выпадают на выходные.

Также Апине предлагает рассмотреть отмену двойной ставки за работу в праздничные дни, указывая на то, что значительная часть работников «даже не знает, что такие дни, как День матери или Пятидесятница, являются официальными выходными». Представитель аналитического центра подчеркивает, что двойная ставка является значительной финансовой нагрузкой для работодателей.

В докладе отмечается, что предоставление дополнительных выходных имеет скорее идеологический, чем прагматический характер — чтобы дать жителям возможность отмечать определенные праздники и формировать национальную идентичность. В то же время это и политическое решение, которое может служить получению поддержки избирателей.

Хотя для работников выходные могут рассматриваться как дополнительное благо в пакете вознаграждения и в краткосрочной перспективе улучшать моральное состояние, в долгосрочной перспективе они структурно не улучшают благосостояние работающих. При этом предпринимателей негативно затрагивают перенесенные рабочие дни и другие особенности системы праздников в Латвии, рассуждает представитель аналитического центра.

В докладе указано, что, по мнению представителей интересов предпринимателей, количество праздничных дней слишком велико и увеличивает издержки бизнеса, негативно влияя на экономику в целом. В то же время перенесенные рабочие дни создают дополнительную нагрузку для компаний, работающих на международном уровне, поскольку им необходимо подстраиваться под график работы зарубежных партнеров и одновременно в соответствии с законодательством Латвии платить двойную ставку за работу в выходные. При этом в докладе отмечается, что дополнительные выходные могут использоваться и как сравнительно недорогой инструмент привлечения работников.

После сравнения с другими странами Европейского союза (ЕС) в докладе сделан вывод, что в Латвии нет значительно большего количества выходных. В Латвии и Литве количество выходных сопоставимо — 32 дня в год, включая минимальные дни ежегодного отпуска и праздничные дни. Это на три дня больше, чем в Германии и Нидерландах, где количество выходных является наименьшим, тогда как больше всего выходных в Эстонии — 41 день, а также во Франции — 42 дня.

Апине отмечает, что в настоящее время Латвия входит в число стран ЕС с низкой производительностью труда.

В репрезентативном опросе населения Латвии, проведенном для нужд аналитического центра LaSER, 61% респондентов указали, что довольны существующим количеством праздничных дней, в то время как мнения остальных разделились. Данные опроса свидетельствуют, что в неделю вокруг так называемых длинных выходных — в период, когда праздничные дни предшествуют выходным или следуют за ними, — 58% респондентов работали бы столько же, сколько обычно. В то же время 26% признали, что в это время работают больше, чтобы выполнить отложенную в выходные работу, а 14% отмечают снижение своей производительности.