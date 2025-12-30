Baltijas balss logotype
Что год грядущий нам готовит? 0 166

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что год грядущий нам готовит?

Что-то подешевеет, но в основном все подорожает.

Итак, уже менее двух суток отделяют нас от 2026-го года. Как обычно, целый ряд решений, принятых в уходящем году, вступят в силу с 1-го января.

Так с января снова повысится минимальная зарплата (780 евро) и необлагаемый налогом минимум (550 евро).

Пособие по рождению ребенка составит 600 евро, а пособие на ребенка в первые 1,5 года жизни достигнет 298 евро.

За услуги фармацевта больше не нужно будет платить 75 центов, если стоимость лекарства не превышает 10 евро.

С 1-го июля вводится льготная ставка НДС 12% на хлеб, молоко, яйца и куриное мясо.

На этом приятные подарки от государства заканчиваются.

А что же из негативного? Повышается акциз на топливо, на средства отопления, на крепкий алкоголь, повышается налог на природные ресурсы. На прессу и книги на русском языке вводится 21-процентная ставка НДС.

За срочное изготовление паспорта или ИД-карты нужно будет платить 75 евро, за изготовление в обычном режиме - 50 евро.

С 1-го января въезд в Юрмалу уже будет стоить 5 евро.

#налоги #цены #льготы #минимальная зарплата #НДС #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
