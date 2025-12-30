Baltijas balss logotype
Для памятника Упитису нашли место 4 815

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
LETA
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
ФОТО: LETA

Дискуссии о судьбе памятника писателю Андрею Упитису в парке Кронвалда в Риге ведутся уже несколько лет, пишут общественные СМИ.

Недавно совет жителей Скривери Айзкраукльского края выдвинул новую инициативу, предлагая перенести памятник в родной город Упитиса - Скривери.

"На самом деле, мы хотим, чтобы он вернулся домой, где с одной стороны памятника мы могли бы писать об этом выдающемся литературном деятеле, а с другой стороны памятника - задавать вопросы и обсуждать его как политика", - сказала представитель совета жителей Лелде Сотниеце.

По ее словам, жители Скривери уже высказали конкретные идеи относительно местоположения памятника: "Одно место для памятника могло бы быть хоть в парке, где проводятся праздники, и он мог бы снова наблюдать за ними здесь, на краю, как в старые времена. Но была и другая идея - мы бы встретились на самой вершине горы, чтобы он снова мог видеть все сверху".

В самоуправлении подчеркнули, что любое решение о перемещении памятника должно быть принято юридически корректно и социально понятно. Хотя в Риге высказывались идеи о демонтаже, распиливании или перемещении памятника в другое место, Национальное управление культурного наследия считает, что памятник имеет художественную ценность.

Рижская городская дума еще не приняла окончательного решения по этому вопросу.

#Рига #Литва #писатель #инициатива #дискуссии #общественные сми
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го декабря

    Честь и хвала жителям Скривери. Я знал, я был уверен, что не все латыши оскотинились настолько, что стали плевать и гадить на свою историю и своих настоящих героев.

    6
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    30-го декабря

    Его творчество неотделимо от его политической позиции, как у Вилиса Лациса. Пусть остаётся в Риге, ибо его книги переживут хуторянских нацистов.

    19
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го декабря

    мы бы встретились на самой вершине горы, чтобы он снова мог видеть все сверху -- И чтобы легче было столкнуть его вниз, когда встреча надоест!

    10
    3
  • lo gos
    lo gos
    30-го декабря

    Да, это неправильный латыш, он не подходит под современную идеологию.

    11
    1
Читать все комментарии

