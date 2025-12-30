"Сейчас, если звонит твоя мать, еще не факт, что это действительно позвонила твоя мать", - так о "вмешательстве" в нашу жизнь искуственного интеллекта говорит генерал полиции в отставке Артис Велшс. В интервью ТВ-24 он призывает в борьбе с телефонными мошенниками взять на вооружение принцип: "никому не верь!".

"Мошенники все пытаются заставить сделать быстро, используя момент растерянности. Поэтому, откуда бы вам не звонили, возьмите паузу, прервите разговор и позвоните, например, в банк и выясните, действительно ли вам звонили", - дал совет эксперт. Он отметил, что проблема телефонного мошенничества актуальна для всей Европы.