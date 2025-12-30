Baltijas balss logotype
«Главный совет - не верь никому!» 2 946

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Главный совет - не верь никому!»

Генерал полиции в отставке о проблеме телефонного мошенничества.

"Сейчас, если звонит твоя мать, еще не факт, что это действительно позвонила твоя мать", - так о "вмешательстве" в нашу жизнь искуственного интеллекта говорит генерал полиции в отставке Артис Велшс. В интервью ТВ-24 он призывает в борьбе с телефонными мошенниками взять на вооружение принцип: "никому не верь!".

"Мошенники все пытаются заставить сделать быстро, используя момент растерянности. Поэтому, откуда бы вам не звонили, возьмите паузу, прервите разговор и позвоните, например, в банк и выясните, действительно ли вам звонили", - дал совет эксперт. Он отметил, что проблема телефонного мошенничества актуальна для всей Европы.

#интервью #Европа #мошенничество #искусственный интеллект #преступность #безопасность #технологии #мнение эксперта
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Прав бывший.....Мошенникам в правительстве,Сейме и многих госструктурах верить нельзя совершенно... Обыкновенные мошенники-это детский сад по сравнению с политическими мошенниками в законе,которых теперь прикрывают другие Вейши

    4
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го декабря

    Звонок - женский голосок начинает что-то лепетать. Вопросительная пауза и тут вы задаёте свой вопрос - А ГДЕ ГРИША? Женский голосок в недоумении - КАКОЙ ГРИША? И окончательный ответ с вашей стороны - КОТОРЫЙ ДРАЛ ТЕБЯ НА КРЫШЕ.

    Кстати, по желанию, слово ДРАЛ можно заменить на слово из двух букв. И тут же блокируете этот номер.

    10
    2

