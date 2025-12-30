Baltijas balss logotype
К концу недели обещают до 25 сантиметров снега, а Новогодняя ночь будет ну очень суровой

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: К концу недели обещают до 25 сантиметров снега, а Новогодняя ночь будет ну очень суровой
ФОТО: LETA

В последний день уходящего года и в новогоднюю ночь небо над большей частью Латвии будет ясным, что приведёт к усилению морозов. Однако уже 1 января с запада над Латвией пройдёт обширная зона осадков — в последующие дни местами будет идти снег и наблюдаться метель, прогнозируют синоптики, сообщает LETA.

В ночь на 31 декабря местами ожидаются снегопады и метель. Самая низкая температура воздуха будет в Курземе — при прояснении и утихании ветра столбик термометра там может опуститься до -10..-12 градусов.

Последний день 2025 года в большей части страны будет солнечным, больше облаков сохранится в самых восточных районах, снег возможен также местами на побережье. При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха не поднимется выше -1..-7 градусов.

В новогоднюю ночь местами пройдёт снег. Под ясным небом в восточной части Латвии температура воздуха опустится до -15..-18 градусов. Ветер будет слабым.

1 января небо начнёт затягиваться с запада, начнутся снегопады и метель, местами снег будет сильным, а вечером на западе Курземе ожидается также дождь. В пятницу, 2 января, температура воздуха повысится до -1..+4 градусов, в большинстве регионов пройдёт снег и небольшой дождь, будет дуть порывистый южный ветер.

В конце недели местами продолжит идти снег, возможны сильные снегопады и метели. Температура воздуха в большинстве регионов страны будет немного ниже нуля.

Согласно прогнозу Global Forecast System, к концу недели высота снежного покрова в ряде районов достигнет 15–25 сантиметров. Больше всего осадков ожидается в Курземе, где также чаще возможны оттепели и таяние снега.

На водоёмах продолжается формирование ледяного покрова. Гидрологи напоминают, что молодой лёд ещё тонкий и выходить на него опасно.

#новый год #погода #Латвия #снег #прогноз #ночь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео