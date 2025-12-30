Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
С 1-го января за многоквартирные дома будут отвечать исключительно собственники квартир в этих домах.

Портал общественных СМИ lsm.lv накануне Нового года наполнил о двух важных законах, которые вступают в силу с 1-го января.

С 1 января 2026 года в Латвии будет введен принцип «долг следует за квартирой». После покупки квартиры новый собственник должен будет погасить задолженность по квартире за коммунальные услуги, расходы на управление домом, взносы в фонд накоплений, а также право законного пользования землей.

Долги на нового собственника перейдут за период не более трех лет до покупки квартиры в свою собственность. А отвечать за старые долги будет тот владелец квартиры, который соответствующих платежей не производил.

С 1 января самоуправления больше не будут обязаны участвовать в управлении домами, принадлежащими другим лицам. Жильцы многоквартирных домов, которые этого еще не сделали, должны перенять обслуживание своего дома у самоуправления. Жители должны решить, продолжать ли сотрудничать с нынешним управляющим, или учредить товарищество и дом обслуживать собственными силами. Если не удается договориться, договор об управлении автоматически будет заключен с прежним управляющим.

Эдуард Эльдаров
