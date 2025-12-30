Во вторник утром в различных районах Курземе идет сильный снег и метель, у моря бушует снежная буря, местами наблюдаются молнии и гром, самая сложная ситуация складывается на юге Курземе и Лиепае, свидетельствует метеорологическая информация.

Самые сильные порывы ветра ночью были зафиксированы в Вентспилсском порту — 29,1 метра в секунду, в утренние часы самый сильный ветер ожидается на южном побережье Курземе. На большей части Латвии дует умеренный северо-западный ветер.

Из-за метели трудно определить среднюю толщину снежного покрова. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), большую часть страны покрывает от 1 до 6 сантиметров снега.

Небо над Латвией частично облачное, во многих местах идет кратковременный снег. Сильно снегопад наблюдается не только в Курземе, но также местами в центральной части страны — в окрестностях Риги и к югу от столицы.

Температура воздуха составляет от 0 до -4 градусов, в восточной части страны — от -4 до -7 градусов.

В Риге временами идет снег и метель, дует северный, северо-западный ветер с порывами до 15 м/с, в Даугавгриве — до 20 м/с. За последние сутки сила порывов достигала 22 м/с. Температура воздуха — минус 2 градуса.

В последний рабочий день года местами ожидается сильный снегопад

Во вторник, 30 декабря, на большей части Латвии временами будет идти снег, местами в Курземе и Земгале ожидается сильный снегопад и метель, предупреждают синоптики.

Утром особенно сильная метель ожидается на юго-западе Курземе, у моря продолжится снежная буря, возможны грозы, днем ветер ослабеет.

До 11:00 действует оранжевое предупреждение ЛЦОСГМ о шторме на западном побережье Курземе, до вечера в западной части страны действует желтое предупреждение о сильном снегопаде.

Сквозь облака во многих местах выглянет солнце. Ветер в основном будет умеренным, северного направления, во второй половине дня даже на побережье не прогнозируются порывы сильнее 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

В Риге день, возможно, пройдет без существенных осадков, на севере города сохранятся порывы северного ветра до 18 м/с, температура воздуха не поднимется выше нуля.

На погодные условия влияет западная часть циклона. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 992 гектопаскалей на границе с Россией до 1001 гектопаскаля на западном побережье Курземе.

Максимальная температура воздуха в понедельник, по данным наблюдательной сети ЛЦОСГМ, составляла от 0 градусов в Алуксне до +5,6 градуса в Павилосте.

Самая высокая температура воздуха в Европе 29 декабря составила +18..+20 градусов в Португалии, Испании, Италии и Греции. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник — около -20 градусов в Скандинавии и на севере России.