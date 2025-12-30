Сообщается о четырех случаях смерти от гриппа в этом сезоне - все эти люди не были привиты от этого вируса. "Covid-19" распространяется более умеренно, пик заболеваемости пришелся на конец лета. Учитывая специфику распространения этих вирусов и предстоящие новогодние праздники, врачи настоятельно рекомендуют людям оценивать состояние своего здоровья перед посещением массовых мероприятий или торжеств, а также мыть руки и проветривать помещения.

В этом году грипп распространяется довольно агрессивно, и эпидемия началась раньше, чем обычно. Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) пока не располагает данными за рождественские праздники, но данные, полученные до Рождества, показывают, что заболеваемость гриппом достигла почти 800 случаев на 100 000 жителей. Для сравнения: в прошлом году самый высокий показатель составил 702 случая на 100 000 человек, и это было в марте, то есть в конце сезона гриппа.

"Если мы не будем прививаться и выезжать на природу, а будем посещать торговые центры как места развлечений, то, конечно, эта болезнь будет распространяться", - сказала инфекционист Гунта Стуре.

Гриппом в Латвии болеют все возрастные группы и на всех территориях.