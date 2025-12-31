Baltijas balss logotype
В Лиепае уже -15 градусов; больше всего снега — в Лиепае, Алуксне и Дагде 0 656

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Лиепае уже -15 градусов; больше всего снега — в Лиепае, Алуксне и Дагде
ФОТО: LETA

Утром последнего дня года самая низкая температура воздуха в Латвии была зафиксирована на территории аэропорта Лиепаи, где столбик термометра опустился до -15 градусов — это самый сильный мороз в стране с февраля, сообщает ЛЕТА со ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

По данным ЛЦОСГМ, в 7 утра температура воздуха колебалась от -2,6 градуса в Даугавгриве до -13,3 в Салдусе и -13,4 в Руцаве.

Толщина снежного покрова на метеостанциях страны в тот момент составляла от менее одного сантиметра в Айнажи, Скулте, Даугавгриве, Мерсрагсе, порту Вентспилса и Приекули до 13 сантиметров в Алуксне и Дагде, а также 14 сантиметров в Лиепае.

На метеостанциях ЛЦОСГМ толщина снега измеряется с помощью ультразвукового датчика на специально подготовленной площадке. Поскольку метеостанции обычно расположены на открытой местности, ветер может сдуть снег с участка наблюдений или, наоборот, образовать сугроб, поэтому средняя толщина снежного покрова в округе может существенно отличаться от данных метеостанции.

Синоптики прогнозируют, что после достаточно солнечного дня в праздничный вечер и ночь Латвию пересекут снежные облака, движущиеся с моря с северо-запада на юго-восток. Во многих районах ожидается небольшой снег, а местами — особенно в прибрежной зоне — сильный снегопад.

Ночь на Новый год будет самой холодной этой зимой — температура воздуха во многих местах опустится ниже -10 градусов, а местами — ниже -15. Самый сильный мороз ожидается в Видземе и Латгале.

В начале 2026 года погодные условия будет определять крупный циклон. 1 января в Курземе ожидается метель, к вечеру она достигнет центральной части страны, а поздно вечером снегопад и метель начнутся и на востоке Латвии. В отдельных районах ожидаются сильные снегопады и метели, предупреждают синоптики.

#климат #новый год #погода #Латвия #прогноз
