Случившееся с нами за очередной уходящий жизненный цикл могло бы быть гораздо лучшим, если смотреть на благословенные государства Северной Америки, Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

Хотя, кому сейчас легко – и довольно взглянуть на близкие и далекие страны, где ныне холодно, голодно и страшно – чтобы прочувствовать, что мы живем, пожалуй, в лучшем из миров. В том «золотом миллиарде», где почти не стреляют.

Год дипломатического триумфа

В июне Латвия впервые была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН, вступив тем самым в элитарную мировую тусовку. Что забавно, в течение года мы дважды доказали, что международные обязательства можем воспринимать, так сказать, творчески: в апреле страна вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, а в октябре из Стамбульской конвенции по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин.

И, если общество восприняло первое действо спокойно, даже с удовлетворением – то по второму возникла буря эмоций, финализировавшаяся в том, что политики перепугались, и, так сказать, врезали заднего.

В плане разрыва связей с Востоком всяческие меры шли, преимущественно, по транспортному цеху: в марте на КПП с Россией и Беларусью воспротивились пересечению немоторизованными путешественниками; с октября запретили нерегулярное автобусное сообщение; под конец года пошла дискуссия про разбор железнодорожных путей. Ну, пока – ждем…

Год переключения на европейское электричество

Главным, пока еще не до конца осознанным, экономическим событием года было окончательное отключение Балтии от российско-белорусской электрической сети БРЭЛЛ. С 8-9 февраля мы вступили в Синхронную сеть континентальной Европы (CESA) — это крупнейшая синхронная электрическая сеть по подключенной мощности в мире. Данная сеть с частотой 50 Гц обслуживает более 400 млн потребителей, включая большую часть Европейского Союза, и, между прочим, Украину.

На практическом уровне, разумеется, это не могло не привести к росту цены на электричество. Огромные инвестиции в инфраструктуру сетей нужно отбивать – и, к примеру, Ваш автор получил перерасчет, почти вдвое увеличивший сумму к выплате по фиксированному подключению тока. А вот суммарный эффект на инфляцию страны, пожалуй, еще предстоит оценить. Будем надеяться, все же он будет не в двухзначных цифрах, как в годину ковида и начала военных действий на Юго-Востоке Европы. Ведь все-таки весь год вводились новые мощности за счет солнца и ветра.

Год продуктового противостояния

Пожалуй, худшим сей год выдался для отечественного сельского хозяйства. Холодное и дождливое лето привело к гибели посевов – от зерновых до кормовых трав, и оттого должно было бы привести к эффекту домино на потребительском рынке. Но, тьфу-тьфу, пока не случилось.

И тут, вероятнее всего, не убеждением Министерства экономики все прошло, а благодаря, более-менее, восстановившимся хозяйственным связям с тем же Востоком. Скажем спасибо евразийским просторам, приобретая 800-граммовый пакет гречки с Казахстана за 1 евро. Ничего похожего на те недоброй памяти недавние примеры, когда с полок магазинов сметали крупы и соль, в 2025-м не произошло.

Тем не менее вместо подлинной конкуренции мы видим постоянно растущие в городах республики однотипные здания немецкой сети супермаркетов, ассортимент коих остается существенно бедней, чем в соседней Литве – а цены выше. Дуополия сменилась на триполию? Новых, сильных, игроков – не появилось. В любом случае, на отдохновении для хозяек, Центральном рынке, происходит нечто дикое, похоже, столичным властям на него совершенно плевать.

Год культурных и спортивных триумфов

Летом народ фанател на августовско-сентябрьском «Евробаскете», и, хотя команда страны медалями не блеснула – все же в персональном плане выделились наши знаменитости Кристапс Порзиньгис и Кития Лакса. В начале года лучшим атлетом был признан велосипедист Томс Скуйиньш, привлекший внимание к двухколесному стилю жизни, который, несмотря на отдельные перегибы – в плане обустройства улиц города – все же имеет здоровое наполнение.

Силач Аудрюс Якубайтис, копьеметательница Анете Сиетиня, художественный гимнаст Виктор Ермаков – все это наши спортивные надежды. А скоро будем болеть за сборную на Белой Олимпиаде в Милане и Кортино д’Ампеццо.

Первым национальным «Оскаром» для Латвии в марте стал уже культовый мульт «Поток». Режиссер Гинтс Балодис доказал, что местная культура приобретает глобальную популярность, когда начинает говорить всемирным языком образов и музыки. В премированном анимационном фильме нет ни слова – но как же он пробирает!

Несколько менее убедительным было 13-е место на майском Евровидении отечественного фольклорного коллектива Tautumeitas. На самом деле, понятно, что это Старый Свет не дозрел еще, чтобы слушать латышские дайны на современный лад. Ну ничего, приучим.

Год борьбы за ЗОЖ

Вот с одной стороны, хорошо, когда не пьешь и не куришь – однако воздержание от сигарет и спиртного не позволяет в полную меру разделить с народом всю гамму эмоций. Зачастую, правда, приходится видеть, как охранник в маленьком магазинчике у дома, прямо в торговом зале отлавливает иностранца в 20.05, и волевым движением извлекает у него из корзинки бутылку пива. Низ-зя!

Вступивший в силу с 1 августа запрет на продажу алкоголя любой крепости после восьми вечера в будние дни, и в воскресенья – после шести, еще должны оценить наркологи. Что там по статистике белой горячки, сказать трудно – но вот акцизного налога и НДС нововведение точно принесло в казну меньше. До горбачевского Указа еще далеко, но, как говорили, процесс пошел.

Молодежи, со своей стороны, еще с 1 января уходящего года, воспретили приобретать табачные изделия всех видов, если не достигнут 20-летний возраст. Что превращает процесс покупки в достаточно увлекательный конкурс кассиров на навыки быстрого счета в уме по предъявлению удостоверения личности.

Год лингвистических уловок

Все это время прощались с общественным радиовещанием на русском, попутно прикидывая, что году к 2033, в стране вообще не должно остаться эфира на негосударственном – ибо лицензии перестанут выдавать и на коммерческие станции, а те, что были, истекут.

По части же личного общения, уходящий 2025-й ознаменовался несколькими тенденциями: