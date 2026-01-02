Baltijas balss logotype
«Рига это филиал Бомбея?!» Новые рижане удивили латвийцев 22 6884

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV

Скриншот: TikTok

Жители Риги бурно обсуждают в соцсетях празднование Нового года в латвийской столице. Так, в этом году было очень много "новых рижан", которые удивили многих латвийцев.

"Спасибо национальному объединению за новых рижан, которые не знают латышского языка и чья диаспора размножается как на дрожжах", - пишет NeRi. - "А те наивные кто не понимает, чем удивляют эти люди, знайте, что такие диаспоры уже существуют в городах Европы, то узнаете уже позже - и тогда не говорите, что вас об этом не предупреждали".

@artursstrauts

♬ Jogi - Panjabi MC

"Кажется, мне стало понятно почему доставщики еды из этих стран ездят на большой скорости, наплевав на правила в Латвии, по пешеходным переходам. Ведь сбить пешехода в этих странах дешевле, чем корову", - поделился мнением Алекс.

Также один из авторов снял ролик на Бастионной горке в Риге - в комментариях высказались множество недовольных культурой "отмечающих Новый год новорижан" латвийцев.

"Жаль, что к нам едут не интеллигенты, не ученые. А люди зачастую без образование и каультуры... которые в Риге в основном развозят кебабы и делают их во многочисленных кебабных не соблюдая санитарию и используя просроченные продукты, зачастую даже не выдают чеки при покупке! Ездят на велосипедах, мотороллерах и мотоцикалах по городу без правил. И это происходит при попустительстве правящей в Риге партии от националистов, столица "пробивает дно", полицейских патрулей в городе не видела ни разу", - считает Мария.

"А что вы хотите? Рождаемость падает в Латвии. Люди уезжают за границ. С свою очередь, мигранты из Индии и Пакистана перевозят сюда своих жен, сестер, подруг и детей. Знаю, что в их странах все популярнее становится направление в Европу через Латвию, ведь здесь можно задержаться из-за дешевого высшего образования, а если вы студент, то это повод для выдачи ВНЖ", - отметил Андрис.

@artursklebahs 🔴 LATVIJA LATVIEŠIEM Jaungada nakts 2026 ✅ ♬ original sound - Artūrs Klēbahs 🇱🇻

"Это новые рижане. Надо готовиться жить вместе с новой диаспорой. Но неужели и у нас будет как в тех городах Европы, куда полиция боится заезжать в отдельные районы? Это не шутки", - считает Анна.

@rudibremanis ♬ original sound - Rūdolfs Brēmanis

"Надо быть толерантными и спокойно объяснять этим людям как надо ездить в Риге. Верю что они обязательно выучат латышский язык", - уверен "Рекс".

#Рига #новый год #Латвия #диаспора #соцсети #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(22)
  • МТ
    Макс Толь
    2-го января

    Это опять мы,Русские виноваты. Всех выгнать, всех белых христиан запретить.

    40
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    которые удивили многих латвийцев -- Вот как раз латвийцев они не удивляют, потому что они воспитаны на дружбе между народами! А вот латышей происходящее пугает и пугает по - настоящему, особенно это заметно в последнее время.

    38
    3
  • lo gos
    lo gos
    2-го января

    так это и есть новые латыши, ax-ax

    59
    2
  • A
    Aleha
    2-го января

    Поражает словоблудие местных обиженных. Кто вам мешал выучить латышский язык и сдать на гражданство? Меня, русскую, владеющую государственным языком, никто не притесняет. А вот понаехавшие чурки - это реально угроза нашей безопасности. Хватит сравнивать! Хотите как во Франции, или Англии?

    19
    58
  • A
    Aleks
    Aleha
    2-го января

    Так ты мальчик или девочка ? Меня русскую никто не притесняет...😎 И придется купить биту....😀 Ты голубой боец?!😀

    35
    8
  • РС
    Рейн Споле
    Aleha
    2-го января

    Ты не русская,ты вырусь.

    33
    5
  • A
    Aleha
    2-го января

    Кто позволил этим мастурбекам здесь жить и вольготно себя чувствовать??! Посмотрите что они творят на дорогах! Мне страшно детей отпускать гулять! Меня несколько раз чуть не убили на дороге, когда были дети в машине. При этом эти твари гнусно ухмылялись. В планах приобрести кастет и бейсбольную биту. Вы посмотрите как они себя ведут в магазинах! Если рядом нет мужчин, они хамят и провоцируют женщин продавцов. Я, млять, для этого плачу налоги и воспитываю будущих защитников отечества, чтобы эти чурки здесь свои порядки устанавливали!!!!!! Вы посмотрите, что творится на чиекупкаркална, они там целыми таборами в очереди сидят!

    32
    21
  • NB
    Nose Bose
    2-го января

    bb трут безобидные коменты? Ну тогда прощайте. Желаю вам оставаться :)

    20
    3
  • п
    прохожий
    2-го января

    Вы любите говорить о языке , патриотизме , а знаете сколько ГРАЖДАН, задекларировали , свое место жительство ,за границей ?!

    61
    1
  • р
    реалист
    2-го января

    судя по фамилии, этот Артурс Клебах - еврей, никакой он не латыш. До хрена развелось таких таких клоунов, называющих себя "латышами" и учащих нас жить :) Езжай в израиль, и учи там..

    52
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го января

    Вы так старательно выживаете отсюда русских. Теперь миритесь с новой латвийской реальностью.

    125
    5
  • A
    Aleha
    Мимо проходил
    2-го января

    А, здесь живу всю свою жизнь. Рожаю детей, не смотря на все трудности и сваливать от сюда не собираюсь. Но и эту мерзость здесь терпеть не буду. Надо будет, куплю биту и буду мочить эту шваль. А что ты, собираешься делать, патриот недоделанный?

    18
    43
  • A
    Aleks
    Мимо проходил
    2-го января

    Я то понимаю,для чего сюда завозят мигрантов и кто. Отвлекают внимание от себя. Ты ж из них же Алеха. Так что бороться надо не мигрантами,а с теми кто их сюда запускает и отвлекает от себя.. И тех и этих надо гнать из страны,в которой в свое время мирно жили и русские ,и латыши,и евреи ,и...,и ..

    39
    4
  • A
    Aleks
    Мимо проходил
    2-го января

    Я то понимаю,для чего сюда завозят мигрантов и кто. Отвлекают внимание от себя. Ты ж из них же Алеха. Так что бороться надо не мигрантами,а с теми кто их сюда запускает и отвлекает от себя.. И тех и этих надо гнать из страны,в которой в свое время мирно жили и русские ,и латыши,и евреи ,и...,и ..

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    2-го января

    Алена (или Алеха, х.рен тебя разберет) - так я ж не против, рожай на здоровье! Кстати, ты в курсе, что мужика, который родит, в Швейцарии миллионная премия дожидается? Не забудь сьездить, получить. :)

    Твоя проблема, Алена-Алеха, в том же, в чем проблема у еврея-выкреста - он стремится стать святее Папы римского, а ты готов(а) наизнанку вывернуться, чтобы стать латышистее самых отмороженных латышских нациоАналов.

    Беда в том, что тебе это не поможет - в их глазах ты так и останешься вырусью. Да и рожать тебе ского придется от тех, об кого ты грозишься битой обороняться. Так что начинай учить, кроме латышского, хинди и фарси - пригодится, когда в гарем попадёшь.

    34
    3
  • A
    Aleha
    Мимо проходил
    2-го января

    Делирий ярко выраженный))) Лечись что-ли. А лучше не лечись.

    4
    24
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    2-го января

    Деградация у тебя ярко выраженная - вон, уже на русском писать разучилась (чился). Иди лучше за Стамбульскую конвенцию побегай по площади, чтобы дурь свою выморозить.

    16
    1
  • A
    Aleks
    2-го января

    Зато бдительные латыши выслеживают русских ,запускающих салют в 23 .00.,потому что выслеживать мигрантов Ратниекс может только на словах,ведь почему то,невзирая на сдовоблудие странных националов,мигрантов становится все больше и больше...

    97
    5
  • A
    Aleha
    Aleks
    2-го января

    А что конкретно делаешь, чтобы эту чернь на место поставить? Коментики пишешь? К нам начали захаживать чурки с завода по соседству. Они ровно два раза похамили девочкам в магазине. Больше не приходят. Видимо разбитые носы чему-то вразумил

    12
    25
  • A
    Aleha
    Aleks
    2-го января

    Не хватило ума понять мой посыл. Вся эта галиматья по поводу ненависти к русским, только на государственном уровне. Из 20 знакомых латышей, только двое воняют, что мы оккупанты. Но это редкостные неудачники и дебилы. Остальные 18 человек абсолютно нормальные и адекватные. Я хочу здесь жить и растить своих детей в безопасности, но наплыв мастурбеков заставляет очень сильно напрягаться. Хоть ты меня и не понял, с новым годом тебя!

    32
    7
  • A
    Aleha
    Aleks
    2-го января

    А какая тебе лично разница, какого я пола? Что это меняет?

    14
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    3-го января

    "Вся эта галиматья по поводу ненависти к русским, только на государственном уровне. Из 20 знакомых латышей, только двое воняют, что мы оккупанты. Но это редкостные неудачники и дебилы. Остальные 18 человек абсолютно нормальные и адекватные". А ты спроси у них, за кого они голосовали на выборах. Ведь именно "нормальные и адекватные" привели к власти тех, кто на полном серьёзе требует постоянного завоза "рабочей силы". А то, что скоро на заседание Сейма их будет призывать муэдзин с минатера, об этом они даже не задумываются.

    1
    0
Читать все комментарии

