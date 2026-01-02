Жители Риги бурно обсуждают в соцсетях празднование Нового года в латвийской столице. Так, в этом году было очень много "новых рижан", которые удивили многих латвийцев.

"Спасибо национальному объединению за новых рижан, которые не знают латышского языка и чья диаспора размножается как на дрожжах", - пишет NeRi. - "А те наивные кто не понимает, чем удивляют эти люди, знайте, что такие диаспоры уже существуют в городах Европы, то узнаете уже позже - и тогда не говорите, что вас об этом не предупреждали".

"Кажется, мне стало понятно почему доставщики еды из этих стран ездят на большой скорости, наплевав на правила в Латвии, по пешеходным переходам. Ведь сбить пешехода в этих странах дешевле, чем корову", - поделился мнением Алекс.

Также один из авторов снял ролик на Бастионной горке в Риге - в комментариях высказались множество недовольных культурой "отмечающих Новый год новорижан" латвийцев.

"Жаль, что к нам едут не интеллигенты, не ученые. А люди зачастую без образование и каультуры... которые в Риге в основном развозят кебабы и делают их во многочисленных кебабных не соблюдая санитарию и используя просроченные продукты, зачастую даже не выдают чеки при покупке! Ездят на велосипедах, мотороллерах и мотоцикалах по городу без правил. И это происходит при попустительстве правящей в Риге партии от националистов, столица "пробивает дно", полицейских патрулей в городе не видела ни разу", - считает Мария.

"А что вы хотите? Рождаемость падает в Латвии. Люди уезжают за границ. С свою очередь, мигранты из Индии и Пакистана перевозят сюда своих жен, сестер, подруг и детей. Знаю, что в их странах все популярнее становится направление в Европу через Латвию, ведь здесь можно задержаться из-за дешевого высшего образования, а если вы студент, то это повод для выдачи ВНЖ", - отметил Андрис.

"Это новые рижане. Надо готовиться жить вместе с новой диаспорой. Но неужели и у нас будет как в тех городах Европы, куда полиция боится заезжать в отдельные районы? Это не шутки", - считает Анна.

"Надо быть толерантными и спокойно объяснять этим людям как надо ездить в Риге. Верю что они обязательно выучат латышский язык", - уверен "Рекс".