В 2024 году жители ЕС совершили 250 миллионов поездок внутри блока. Куда они ездили? Где останавливались? Об этом пишет Euronews, используя последние данные Евростата.

Cамые долгие поездки европейцы делали в Грецию и Румынию. Обе страны превзошли средний показатель по ЕС: туристы проводили там в среднем около девяти ночей.

Напротив, в Эстонии и Бельгии туристы провели меньше всего времени — 3,1 и 3,6 ночи соответственно.

"Такие различия в продолжительности поездок часто связаны с транспортной доступностью и близостью к другим странам", - полагает Euronews.

В частности, цена и расстояние до Греции, Испании или Кипра мотивируют туристов оставаться дольше. С другой стороны, близость и доступность Бельгии к Нидерландам и Франции делает более вероятными короткие визиты на несколько дней.

В Латвии зарубежные туристы задерживаются в среднем на пять дней. Это больше, не только чем в Эстонии, но и чем в Литве, где туристы проводили 4,7 дня. При этом расстояние до трех стран Балтии из других государств ЕС приблизительно одинаковое. Так что приходится признать - в Латвии туристам интереснее, чем в Литве и Эстонии.

Туристы тратили в среднем 851 евро за поездку: от 344 евро в Словакии до 1476 евро на Кипре. Примерно каждая четвертая поездка внутри Евросоюза пришлась на август (12,8%) и июль (11,7%).

Более двух третей ночей в поездках по ЕС проводятся в арендованном туристическом жилье. В 39% случаев это отели, в 25% — дома, виллы или квартиры, в 7% — кемпинги.

Несмотря на то, что европейцы очень часто останавливаются в квартирах, арендованных на короткий срок, Еврокомиссия планирует в ближайшее время ввести ограничения на аренду такого жилья для решения жилищного кризиса.

ЕС назвал платформы краткосрочной аренды, такие как Airbnb, TripAdvisor и Expedia, одной из основных причин нехватки доступного жилья в Европе, но не уточнил, насколько сильно блок намерен их регулировать.