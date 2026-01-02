Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии туристы задерживаются дольше, чем в чем в Литве и Эстонии 0 376

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
Euronews
Изображение к статье: В Латвии туристы задерживаются дольше, чем в чем в Литве и Эстонии
ФОТО: LETA

В 2024 году жители ЕС совершили 250 миллионов поездок внутри блока. Куда они ездили? Где останавливались? Об этом пишет Euronews, используя последние данные Евростата.

Cамые долгие поездки европейцы делали в Грецию и Румынию. Обе страны превзошли средний показатель по ЕС: туристы проводили там в среднем около девяти ночей.

Напротив, в Эстонии и Бельгии туристы провели меньше всего времени — 3,1 и 3,6 ночи соответственно.

"Такие различия в продолжительности поездок часто связаны с транспортной доступностью и близостью к другим странам", - полагает Euronews.

В частности, цена и расстояние до Греции, Испании или Кипра мотивируют туристов оставаться дольше. С другой стороны, близость и доступность Бельгии к Нидерландам и Франции делает более вероятными короткие визиты на несколько дней.

В Латвии зарубежные туристы задерживаются в среднем на пять дней. Это больше, не только чем в Эстонии, но и чем в Литве, где туристы проводили 4,7 дня. При этом расстояние до трех стран Балтии из других государств ЕС приблизительно одинаковое. Так что приходится признать - в Латвии туристам интереснее, чем в Литве и Эстонии.

Туристы тратили в среднем 851 евро за поездку: от 344 евро в Словакии до 1476 евро на Кипре. Примерно каждая четвертая поездка внутри Евросоюза пришлась на август (12,8%) и июль (11,7%).

Более двух третей ночей в поездках по ЕС проводятся в арендованном туристическом жилье. В 39% случаев это отели, в 25% — дома, виллы или квартиры, в 7% — кемпинги.

Несмотря на то, что европейцы очень часто останавливаются в квартирах, арендованных на короткий срок, Еврокомиссия планирует в ближайшее время ввести ограничения на аренду такого жилья для решения жилищного кризиса.

ЕС назвал платформы краткосрочной аренды, такие как Airbnb, TripAdvisor и Expedia, одной из основных причин нехватки доступного жилья в Европе, но не уточнил, насколько сильно блок намерен их регулировать.

Читайте нас также:
#жилье #Эстония #Литва #туризм #Латвия #аренда #Еврокомиссия #Евросоюз #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год
Изображение к статье: Латвию еще больше завалит снегом - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: «Что вы дарите?» Половина жителей Латвии недовольны полученными подарками
Изображение к статье: Можно ли оставить себе найденные 5000 евро: что говорит латвийское законодательство

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео