Сегодня в Риге, на улице Баускас, жители нижних этажей многоквартирного дома, серьёзно пострадавшего от взрыва газа, в строго организованном порядке получили возможность на короткое время вернуться в свои квартиры, сообщила передача "Панорама" (LTV1).

Каждому жильцу было выделено всего пять минут в сопровождении спасателей, чтобы взять самое необходимое — документы, лекарства и одежду. Здание всё ещё находится в аварийном состоянии и пока не пригодно для проживания. Ответственные службы указали, что дому необходима углублённая техническая экспертиза, чтобы оценить безопасность конструкций и возможные дальнейшие действия.

У него здесь было два друга

Сегодня утром спасатели продолжили работы. На месте происшествия среди завалов были найдены останки ещё одного погибшего. Предположительно, это пенсионер 1954 года рождения, который пытался незаконно подключиться к подаче газа в своей квартире.

Соседи рассказали, что накануне взрыва слышали звуки пиления металла и предполагают, что мужчина пытался перерезать газовую трубу, которая была заварена ранее на этой неделе, чтобы самовольно подключить газ. Мужчина проживал в квартире с 2015 года.

«Этот человек был одиноким пенсионером, зарегистрированным как малообеспеченный», — прокомментировал мэр Риги Виестур Клейнбергс.

«Он жил там, наверху. Человек был, ходил на природу, любил иногда выпить, у него здесь было два друга», — рассказал старший дома Андрис.

Сегодня здание осматривали строительные инспекторы, и, по их словам, жить в нём пока невозможно. На следующей неделе состояние здания будет оценено более подробно.

«Строительный инспектор осмотрел дом и выдаст заключение, что он в аварийном состоянии. В таком случае его нельзя будет эксплуатировать, необходимо будет провести техническую экспертизу, чтобы понять, можно ли здание восстановить», — пояснил Клейнбергс.

Жителям позволили забрать вещи

Сегодня днём жильцам нижних этажей было разрешено забрать необходимые вещи. В квартиру пускали только по одному человеку в сопровождении спасателей, и у каждого было лишь несколько минут, чтобы взять самое нужное. Жительница дома Илзе призналась, что ей тяжело:

«Ну тяжело, теперь не знаю, где быть, что делать. Остались у подруги, потому что нас отвезли в социальную гостиницу, где тараканы и еще что-то. Ну нет, там ужасно. Поэтому договорились с подругой. Она пока приняла нас у себя. Нужно забрать документы, паспорт — все там осталось. Надо забрать самое главное, и тогда будет видно».

Соседка Инга рассказала, что её квартира находится прямо рядом с повреждённой:

«Мне нужно было бежать на автобус, я уже была обута, и вдруг такой грохот. Я была в шоке. Не поняла, что случилось. Потом попробовала открыть дверь. Замок из железной двери вырвало, еле открыла. Смотрю, у соседей дверь вырвало. Все в дыму. Ребёнок говорит — к нам идёт газ. В подъезде был дым».

Сегодня вечером вокруг дома был установлен забор, здание взято под охрану, чтобы предотвратить разграбление имущества жителей.

LTV1