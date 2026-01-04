В конце ноября прошлого года в Латвии было зарегистрировано 6263 безработных предпенсионного возраста, что на 2,6% больше, чем в конце октября, но на 11% меньше, чем в начале января прошлого года, согласно информации Государственного агентства занятости.

Наибольшее число безработных предпенсионного возраста за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано в феврале, когда их число достигло 7247 человек.

Наибольшее число безработных предпенсионного возраста – 1236 человек – на конец ноября прошлого года было зарегистрировано в Риге. За ним следовали Резекненский район с 335 такими безработными и Людзанский район, где в конце ноября было 321 безработный предпенсионного возраста.

Безработные предпенсионного возраста — это безработные, которым до достижения пенсионного возраста осталось пять и менее лет.

Как уже сообщалось, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце ноября составил 4,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

На конец ноября 2025 года в NVA был зарегистрирован в общей сложности 41 671 безработный, что на 817 человек больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 40 854 безработных.