В Латвии зарегистрировано 6263 безработных предпенсионного возраста 1 591

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии зарегистрировано 6263 безработных предпенсионного возраста

В конце ноября прошлого года в Латвии было зарегистрировано 6263 безработных предпенсионного возраста, что на 2,6% больше, чем в конце октября, но на 11% меньше, чем в начале января прошлого года, согласно информации Государственного агентства занятости.

Наибольшее число безработных предпенсионного возраста за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано в феврале, когда их число достигло 7247 человек.

Наибольшее число безработных предпенсионного возраста – 1236 человек – на конец ноября прошлого года было зарегистрировано в Риге. За ним следовали Резекненский район с 335 такими безработными и Людзанский район, где в конце ноября было 321 безработный предпенсионного возраста.

Безработные предпенсионного возраста — это безработные, которым до достижения пенсионного возраста осталось пять и менее лет.

Как уже сообщалось, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце ноября составил 4,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

На конец ноября 2025 года в NVA был зарегистрирован в общей сложности 41 671 безработный, что на 817 человек больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 40 854 безработных.

#безработица #Латвия #занятость #пенсионный возраст #рынок труда #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    4-го января

    Ключевое слово ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, то есть состоящий на бирже. Сколько тех зарегистрированных? Хорошо, если 5 %.

    5
    1

