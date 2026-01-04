Высокие цены на авиабилеты из Риги вновь вызвали бурные споры в соцсетях. Пользователи жалуются, что перелеты из Вильнюса и Таллина нередко оказываются значительно дешевле, а рынок, по их мнению, фактически контролирует airBaltic, пишет Otkrito.lv.

О проблеме высоких цен на авиабилеты из Риги говорят уже не первый год. Несмотря на то что Рижский аэропорт является крупнейшим в странах Балтии, многим жителям Латвии все чаще приходится ехать в Вильнюс, Таллин или даже дальше, чтобы воспользоваться более дешевыми рейсами. Эта ситуация вызывает дискуссии в соцсетях.

Поводом для очередной волны обсуждений стали комментарии пользователей, которые делятся личным опытом поиска билетов. Один из распространенных аргументов звучит так: иногда оказывается дешевле купить билет до Таллина с пересадкой в Риге и выйти в столице Латвии, чем лететь сюда напрямую. Другие прямо обвиняют airBaltic в том, что компания фактически вытеснила конкурентов и диктует цены. Кто-то пишет, что airBaltic является одной из самых масштабных и дорого обходящихся государству авантюр, за которую налогоплательщикам еще долго придется расплачиваться. Люди сомневаются, что авиакомпания действительно влияет на цены других перевозчиков, и предполагает, что ключевая проблема кроется в аэропортовых сборах: готовы ли мы доплачивать из бюджета авиакомпаниям, чтобы они выполняли рейсы из Риги, как это делают, например, в Вильнюсе.

Некоторые делятся конкретными примерами. Семья из четырех человек с младенцем купила путешествие в марте с вылетом из Вильнюса, потому что разница в цене по сравнению с Ригой составила около 1000 евро. По словам автора комментария, да, в Латвии в это время школьные каникулы, но даже с учетом этого такая разница кажется чрезмерной.

Есть и более сдержанные мнения. Один из комментаторов отмечает, что проблема не только в airBaltic, но и в доступности полетов целом. Раньше, по его словам, из Германии в Ригу летали две-три авиакомпании, сейчас же фактически осталась одна. Пока есть возможность гибко выбирать даты, цены еще можно назвать относительно дружелюбными.

Особое внимание привлек эмоциональный пост одной жительницы Латвии, который широко разошелся в соцсетях. Она пишет, что у латвийцев никогда не было большого выбора дешевых рейсов, но теперь складывается ощущение, что airBaltic полностью "съел" рынок. Каждый раз, когда она ищет разумный по цене перелет, он почти всегда оказывается из Вильнюса, а не из Риги.

Автор с иронией отмечает, что, несмотря на статус главного авиаузла, жителям Латвии выгоднее за те же деньги провести приятные сутки в Вильнюсе, а затем улететь, чем переплачивать 300 евро за перелет в сравнительно близкий европейский город. В постскриптуме она заранее отвечает на ожидаемые комментарии в духе: нам не нужны такие дешевые билеты, как в остальной Европе, и вообще могло бы быть и подороже. По ее словам, ее всегда поражает, насколько общество готово мириться с неудобствами, считая терпение и бедность добродетелью, а покупку дешевых товаров — признаком "менталитета бедных".