Государственный центр донорства крови (VADC) призывает помочь восполнить запасы крови, нехватка которых ощущается после праздников, чтобы обеспечить необходимую помощь пациентам, сообщает LETA со ссылкой на учреждение.

Сегодня сдать кровь можно в помещениях стадиона в Екабпилсе по адресу ул. Бривибас 289 с 9:00 до 13:00, в Лимбажском доме культуры на ул. Ригас 9 с 10:00 до 13:00, а также на территории "Skanstes City" в Риге по адресу ул. Сканстес 50B с 10:00 до 14:00.

Завтра, 6 января, доноров будут ждать в Ливанском центре поддержки предпринимательства на ул. Домес 3 с 9:00 до 13:00, а также в Клинической университетской больнице им. П. Страдыня на ул. Пилсоню 13 с 10:00 до 14:00. Во вторник кровь можно будет сдать также в Иецавском доме культуры на ул. Ригас 18 с 10:00 до 13:00.

В среду, 7 января, кровь можно будет сдать в Ницском доме культуры на ул. Бартас 6, а также на променадах квартала ВЭФ, в шестом корпусе на ул. Унияс, с 10:00 до 14:00.

В четверг, 8 января, доноров будут ждать в поликлинике Варакляны по адресу ул. Пилс 25А с 9:00 до 12:00. В этот день кровь также можно будет сдать в торговом центре "Domina Shopping" с 10:00 до 14:00, а также в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" в Юрмале, проспект Асару 61, с 10:00 до 13:00.

В пятницу, 9 января, кровь можно будет сдать в Аглонском доме культуры на ул. Сомерсетас 34 с 9:00 до 12:00, в торговом центре "Mols" на ул. Краста 46 с 10:00 до 14:00, а также в торговом центре "Sāga" на ул. Бикеру 4 с 10:00 до 14:00.

Сдавать кровь можно и в постоянных пунктах донорства по всей Латвии. В Риге доноров принимают на ул. Селпилс 9, а также в пунктах "Гайльэзерс" на ул. Хипократа 2 и "Сакта" на бульваре Бривибас 32.

Постоянные пункты также работают в Даугавпилсской региональной больнице на ул. Виестура 5, в Курземском филиале в Лиепае на ул. Слимницас 25, в Елгавской городской больнице на бульваре Бривибас 6, в Видземской больнице в Валмиере на ул. Юмарас 195 и в Латгальском филиале в Резекне на ул. 18 ноября 41.