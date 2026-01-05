Baltijas balss logotype
Центр донорства крови призывает сдавать кровь 0 179

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Центр донорства крови призывает сдавать кровь

Государственный центр донорства крови (VADC) призывает помочь восполнить запасы крови, нехватка которых ощущается после праздников, чтобы обеспечить необходимую помощь пациентам, сообщает LETA со ссылкой на учреждение.

Сегодня сдать кровь можно в помещениях стадиона в Екабпилсе по адресу ул. Бривибас 289 с 9:00 до 13:00, в Лимбажском доме культуры на ул. Ригас 9 с 10:00 до 13:00, а также на территории "Skanstes City" в Риге по адресу ул. Сканстес 50B с 10:00 до 14:00.

Завтра, 6 января, доноров будут ждать в Ливанском центре поддержки предпринимательства на ул. Домес 3 с 9:00 до 13:00, а также в Клинической университетской больнице им. П. Страдыня на ул. Пилсоню 13 с 10:00 до 14:00. Во вторник кровь можно будет сдать также в Иецавском доме культуры на ул. Ригас 18 с 10:00 до 13:00.

В среду, 7 января, кровь можно будет сдать в Ницском доме культуры на ул. Бартас 6, а также на променадах квартала ВЭФ, в шестом корпусе на ул. Унияс, с 10:00 до 14:00.

В четверг, 8 января, доноров будут ждать в поликлинике Варакляны по адресу ул. Пилс 25А с 9:00 до 12:00. В этот день кровь также можно будет сдать в торговом центре "Domina Shopping" с 10:00 до 14:00, а также в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" в Юрмале, проспект Асару 61, с 10:00 до 13:00.

В пятницу, 9 января, кровь можно будет сдать в Аглонском доме культуры на ул. Сомерсетас 34 с 9:00 до 12:00, в торговом центре "Mols" на ул. Краста 46 с 10:00 до 14:00, а также в торговом центре "Sāga" на ул. Бикеру 4 с 10:00 до 14:00.

Сдавать кровь можно и в постоянных пунктах донорства по всей Латвии. В Риге доноров принимают на ул. Селпилс 9, а также в пунктах "Гайльэзерс" на ул. Хипократа 2 и "Сакта" на бульваре Бривибас 32.

Постоянные пункты также работают в Даугавпилсской региональной больнице на ул. Виестура 5, в Курземском филиале в Лиепае на ул. Слимницас 25, в Елгавской городской больнице на бульваре Бривибас 6, в Видземской больнице в Валмиере на ул. Юмарас 195 и в Латгальском филиале в Резекне на ул. 18 ноября 41.

Читайте нас также:
#медицина #Латвия #помощь #кровь #праздники #события #донорство #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео