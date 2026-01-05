В Латвии программы по возвращению соотечественников позиционируют как стратегический приоритет, однако на деле они остаются лишь имитацией бурной деятельности. Директор центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш в эфире программы Preses klubs на TV24 жестко раскритиковал текущий подход властей, назвав его неэффективным.

По мнению эксперта, попытки заманить уехавших обратно не имеют смысла, пока государство не разберется с причинами массового исхода населения.

«Мне кажется, что возвращение реэмигрантов в целом - это пустая история. Там есть отдельные нюансы, но в основном это бессмысленное занятие. Очередной способ проговорить и потратить деньги - с небольшими оговорками», - заявил Кактиньш.

Хотя отдельные инструменты - например, интерактивные карты - могут быть полезны, общая статистика неумолима: отток населения по-прежнему превышает приток. Социолог подчеркивает, что государство борется с симптомами, полностью игнорируя «болезнь».

«На самом деле уезжают больше, чем возвращаются. Центральный вопрос - почему они уезжают? Если бы удалось понять и оценить причины, по которым люди покидают страну, тогда не было бы и проблемы возвращения», - отметил социолог.

Вместо разработки дорогостоящих планов по репатриации Кактиньш предлагает сосредоточиться на создании условий, в которых латвийцы просто перестанут забирать документы и уезжать в аэропорт.

«Если эта тема действительно важна, то фокус должен быть направлен на то, почему люди бегут и что именно и каким образом нужно делать, чтобы они перестали уезжать. Тогда проблема возвращения решилась бы сама собой», - пояснил он.

Главным триггером эмиграции остается слабая экономика. Без реального роста доходов и уверенности в завтрашнем дне любые государственные программы реэмиграции останутся, по мнению главы SKDS, лишь косметическим ремонтом в здании с рушащимся фундаментом.