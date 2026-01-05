После длительного простоя в Риге собираются продолжить строительство весьма спорного веломаршрута по Кенгарагскому променаду, который когда-нибудь должен соединиться с велодорожкой города Саласпилс.

Пока новый участок от Румбулы до Дорзини планируется в 2,5 километра. Город Рига отвечает только за свою часть инфраструктуры. За границей города это уже заботы Саласпилса.

Пока в Румбуле велотрасса заканчивается тупиком и попасть по ней в рижские Дарзини с комфортом тоже невозможно. А за Дарзини уже начинается Саласпилс.

Со свой стороны можем напомнить, что появление велодорожки на Кенгарагском променаде – заслуга директора Латгальской исполнительной дирекции, уже шесть лет как распущенной предыдущей думой.

Зачем жителям Саласпилса велодорожка в Ригу - понять весьма сложно, протяженность трассы от Каменного моста до границы Риги уже составляет 15 километров, их надо чистить, чинить… Так или иначе, основной проблемой оказалось отчуждение земли от Румбулы до Дарзини, там лишь у одного участка земли было порядка 30 владельцев, с ними со всеми надо было списаться, договориться, оформить документы. В конечном итоге всех владельцев нашли и проблему удалось решить.

Новый участок дорожки в два с половиной километра протянется от ул. Румбас в Румбуле до улицы Яньогу в Дарзини, на нем предусмотрены 12 зон отдыха, доступ к воде, освещение и скамейки для отдыха, разумеется, видеонаблюдение, а также счетчик учета пешеходов и велосипедистов.

Жители Дарзини появлению велодорожки рады, но они хотят чтобы трасса и дальше продолжалась вдоль берега Двины, а не углублялась в микрорайон.

По планам думы, строительство должно начаться в 2026 году и занять 9 месяцев. А ее сдача в эксплуатацию предполагается в 2027 году.