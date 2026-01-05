Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из Риги в Саласпилс можно будет уехать на велосипеде – если хватит сил проехать 15 км 0 3064

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из Риги в Саласпилс можно будет уехать на велосипеде – если хватит сил проехать 15 км
ФОТО: LETA

После длительного простоя в Риге собираются продолжить строительство весьма спорного веломаршрута по Кенгарагскому променаду, который когда-нибудь должен соединиться с велодорожкой города Саласпилс.

Пока новый участок от Румбулы до Дорзини планируется в 2,5 километра. Город Рига отвечает только за свою часть инфраструктуры. За границей города это уже заботы Саласпилса.

Пока в Румбуле велотрасса заканчивается тупиком и попасть по ней в рижские Дарзини с комфортом тоже невозможно. А за Дарзини уже начинается Саласпилс.

Со свой стороны можем напомнить, что появление велодорожки на Кенгарагском променаде – заслуга директора Латгальской исполнительной дирекции, уже шесть лет как распущенной предыдущей думой.

Зачем жителям Саласпилса велодорожка в Ригу - понять весьма сложно, протяженность трассы от Каменного моста до границы Риги уже составляет 15 километров, их надо чистить, чинить… Так или иначе, основной проблемой оказалось отчуждение земли от Румбулы до Дарзини, там лишь у одного участка земли было порядка 30 владельцев, с ними со всеми надо было списаться, договориться, оформить документы. В конечном итоге всех владельцев нашли и проблему удалось решить.

Новый участок дорожки в два с половиной километра протянется от ул. Румбас в Румбуле до улицы Яньогу в Дарзини, на нем предусмотрены 12 зон отдыха, доступ к воде, освещение и скамейки для отдыха, разумеется, видеонаблюдение, а также счетчик учета пешеходов и велосипедистов.

Жители Дарзини появлению велодорожки рады, но они хотят чтобы трасса и дальше продолжалась вдоль берега Двины, а не углублялась в микрорайон.

По планам думы, строительство должно начаться в 2026 году и занять 9 месяцев. А ее сдача в эксплуатацию предполагается в 2027 году.

Читайте нас также:
#транспорт #строительство #экология #велосипеды #инфраструктура
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
12
0
0
5
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас
Изображение к статье: «Порнография» во рту! Пациентка шокирована услугой стоматолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Наша Латвия
Изображение к статье: Голландский блин со шпинатом: новый вкус и «воздушный» результат
Люблю!
Изображение к статье: Редкое выравнивание планет состоится в 2026 году: есть одна проблема
Техно
Изображение к статье: В деловом центре столицы Монтевидео. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрая походка и характер: что психологи говорят о людях, которые всегда спешат
Lifenews
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Наша Латвия
Изображение к статье: Голландский блин со шпинатом: новый вкус и «воздушный» результат
Люблю!
Изображение к статье: Редкое выравнивание планет состоится в 2026 году: есть одна проблема
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео