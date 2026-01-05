Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа сила, надувающая тугие паруса латвийского ВВП 2 3220

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
LETA
Изображение к статье: Названа сила, надувающая тугие паруса латвийского ВВП

В прошлом году вклад финансирования Европейского Союза (ЕС) в валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии достиг 9,1% по сравнению с 8,7% в 2024 году, не включая данные Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов, по оценкам представительства Европейской комиссии (ЕК) в Латвии.

Как сообщила пресс-служба представительства ЕК в Латвии, в 2027 году завершится третий многолетний бюджетный период ЕС, в рамках которого финансирование получает и Латвия.

Заместитель государственного секретаря Министерства финансов (МФ) по вопросам фондов ЕС Армандс Эберхардс указал, что в 2025 году объем инвестиций фондов ЕС и Фонда восстановления в Латвии превысил один миллиард евро, достигнув исторически высокого уровня.

Согласно финансовому моделированию, проведенному FM и экспертами Латвийского университета, в период с 2007 по 2025 год ВВП Латвии благодаря финансированию ЕС был в среднем на 8,1% выше, чем без этой поддержки. Примерно 60% государственных строительных проектов в Латвии в указанный период были реализованы при финансовой поддержке ЕС, а в отдельных отраслях эта доля достигает даже 80%.

За последние 20 лет Латвия получила от ЕС около 18 миллиардов евро. Наибольшее финансирование — более семи миллиардов евро — получило сельское хозяйство, но в пересчете на одного жителя наибольшее финансирование ЕС поступило в Латгале. Финансирование ЕС также способствовало росту экспорта Латвии в среднем на 4,8%, причем экспорт рос быстрее, чем импорт.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #инвестиции #Латвия #ЕС #развитие #экспорт #ВВП #финансирование #Европейская комиссия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Cергей Вершинин
    5-го января

    Статья ни о чём. Ну понятно. что примерно 10% ВВП это займы, но остальные 90% откуда ? Думал скажут, не сказали.

    29
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Непонятно одно: зачем называть "тугими парусами" обмякшие презервативы. Это юмор такой?

    51
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео