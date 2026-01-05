В прошлом году вклад финансирования Европейского Союза (ЕС) в валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии достиг 9,1% по сравнению с 8,7% в 2024 году, не включая данные Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов, по оценкам представительства Европейской комиссии (ЕК) в Латвии.

Как сообщила пресс-служба представительства ЕК в Латвии, в 2027 году завершится третий многолетний бюджетный период ЕС, в рамках которого финансирование получает и Латвия.

Заместитель государственного секретаря Министерства финансов (МФ) по вопросам фондов ЕС Армандс Эберхардс указал, что в 2025 году объем инвестиций фондов ЕС и Фонда восстановления в Латвии превысил один миллиард евро, достигнув исторически высокого уровня.

Согласно финансовому моделированию, проведенному FM и экспертами Латвийского университета, в период с 2007 по 2025 год ВВП Латвии благодаря финансированию ЕС был в среднем на 8,1% выше, чем без этой поддержки. Примерно 60% государственных строительных проектов в Латвии в указанный период были реализованы при финансовой поддержке ЕС, а в отдельных отраслях эта доля достигает даже 80%.

За последние 20 лет Латвия получила от ЕС около 18 миллиардов евро. Наибольшее финансирование — более семи миллиардов евро — получило сельское хозяйство, но в пересчете на одного жителя наибольшее финансирование ЕС поступило в Латгале. Финансирование ЕС также способствовало росту экспорта Латвии в среднем на 4,8%, причем экспорт рос быстрее, чем импорт.