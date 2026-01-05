Baltijas balss logotype
Rail Baltica: эстонцы строят, латыши активно планируют

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
TV3
Изображение к статье: Rail Baltica: эстонцы строят, латыши активно планируют
ФОТО: LETA

В активной стадии строительства в Эстонии в настоящее время находятся 103 километра железнодорожной магистрали "Rail Baltica" на участке в направлении от Таллинна к границе с Латвией.

По мере приближения к Пярну уже ведется подготовка к следующему этапу строительства, а южнее Пярну проводятся геологические работы. Планируется, что вырубка леса и земляные работы на этом участке начнутся в 2026 году.

Как отмечает председатель правления "Rail Baltica Estonia" Анвар Салометс, проект экономически выгоден для государства, так как каждый евро, который вкладывается в строительство, возвращается в виде налоговых поступлений.

Завершить проект в Эстонии планируется в 2030 году. В конкретных цифрах смета строительства "Rail Baltica" в Эстонии в 2026 году составит почти 500 млн евро.

"Rail Baltica" - международный проект, но темпы его реализации в странах Балтии различаются. Латвия пока отстает от соседей, и этот вопрос в декабре прошлого года обсуждался на уровне премьер-министров стран Балтии. Со стороны Латвии было получено подтверждение, что к 2030 году она построит свой участок трассы. Как отметил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, это позитивный сигнал.

"Участок трассы в направлении Эстонии активно планируется, и это очень позитивная новость и для нас. Если посмотреть на карту, мы видим, что благодаря этому соединению Европа станет для нас гораздо доступнее. И я верю, что правительство Латвии будет действовать очень целенаправленно и успешно". Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что предпринимается все возможное, чтобы работы на латвийском участке продвигались вперед.

Это подтверждает и Анвар Салометс, отмечая, что Латвия начала строительство основной трассы: "Латвия приступила к строительству своей основной трассы. Первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы сконцентрироваться на Центральном вокзале и Рижском аэропорте, но теперь она также занимается рельсовыми путями на основной трассе с юга на север".

#Эстония #Латвия #транспорт #строительство #геополитика #инфраструктура #экономика #Rail Baltica
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Добрый, ты прежде чем слюни по тарелке размазывать, поинтересуйся - какие зарплаты получает руководство НЕПОСТРОЕННОЙ и НЕРАБОТАЮЩЕЙ железной дороги? Или ты тоже из этих, которые "на трассе"?

    12
    1
  • lo gos
    lo gos
    5-го января

    уже все деньги стырили

    34
    1
  • Д
    Добрый
    lo gos
    5-го января

    Тебе не досталось?Кто не успел,тот опоздал

    4
    25
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    5-го января

    Нет, не досталось, я нормальный человек, а там одни пидоры, которые воруют у больных у пенсионеров у своего народа

    29
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    5-го января

    а там одни пидоры, -- Водитель, будь внимателен на трассе – с боку, сзади пидарас на пидарасе.

    13
    1
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    5-го января

    Всё верно, пидорасы, если по телевизору признается, что пидорас, и размахивают ЛГБТ флагом,вешают флаги на сейме и устраивают гейпарады, то кто они? Геи? Нет, они пидоры, которые ставят свои личные приоритеты выше социальных, им на всех насрать, гей-парад выше, чем умирающие онкобольные, дети, старики...

    23
    2
Читать все комментарии

