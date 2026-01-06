Из многоквартирного дома на улице Баускас в Риге, пострадавшего от взрыва газа, 50 жителей подали заявления на получение кризисного пособия, а семеро — на предоставление временного жилья, сообщил в интервью передаче 900 секунд (TV3) председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс, пишет LETA.

По его словам, значительная часть заявлений поступила после общего собрания жильцов, состоявшегося в понедельник вечером. Клейнбергс добавил, что, скорее всего, не все заявители смогут получить кризисное пособие. В то же время, говоря о временном жилье, он подчеркнул, что оно положено как владельцам квартир в пострадавшем доме, так и арендаторам, зарегистрированным в Риге и способным доказать, что до происшествия проживали в этом доме.

Рижский мэр выразил надежду, что ни один из тех, кому положена помощь от самоуправления, не упустил возможности подать заявку, поскольку городские службы сделали всё возможное, чтобы проинформировать пострадавших. В этом активно участвовал и старший по дому.

Отвечая на вопрос, почему самоуправление не страхует все принадлежащие ему квартиры, Клейнбергс отметил, что это было бы довольно дорого и могло бы вызвать у Государственного контроля упрёки в нецелесообразной трате средств — мол, за деньги, потраченные на страхование, можно было бы за несколько лет построить новый жилой дом.

«Были разговоры о необходимости страховать жильё повышенной опасности, например, с печным отоплением или газовыми баллонами, но эта квартира [где произошёл взрыв] не относится к такой категории», — отметил мэр.

Он добавил, что видел фотографии осмотра здания, сделанные два года назад, и может подтвердить, что конкретная квартира была в надлежащем состоянии — чистая и ухоженная.

Клейнбергс подчеркнул, что не существует универсальных решений от проблем, которые могут создавать люди, утратившие здравый смысл.

Как сообщалось ранее, в понедельник состоялось первое собрание представителей Рижской думы и владельцев квартир в пострадавшем доме, на котором обсуждались дальнейшие шаги.

Исполняющая обязанности директора Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Даце Зиединя сообщила, что следующая встреча состоится 14 января, и на ней будет решаться вопрос о дальнейшем обеспечении охраны здания, а также пересмотре платы за его обслуживание.

Она сообщила, что получено заключение Департамента городского развития о дальнейших действиях в отношении здания — необходимо подготовить техническое заключение о его состоянии. Самоуправление пообещало закупить и оплатить эту услугу за счёт собственных средств.

Как сообщили в Рижской думе, процедура закупки уже начата, и договор с подходящим подрядчиком планируется заключить в течение этой недели.

До получения заключения вход в здание будет запрещён.

Решение о будущем дома самоуправление обещает принять в течение месяца.

Жителям предлагается временное жильё сроком до одного года. Как пояснили в самоуправлении, на временное жильё не смогут претендовать собственники квартир на Баускас 15, которые не зарегистрированы по месту жительства, тогда как арендаторы смогут — при наличии договора аренды и регистрации в этом жилье.

Малоимущие жители, особенно пенсионеры, могут претендовать на постоянное жильё в социальном жилищном фонде.

На социальное жильё не смогут претендовать собственники, у которых в Риге есть другие объекты недвижимости.

Охрана пострадавшего здания будет обеспечена Муниципальной полицией до 14 января. Далее решение о продолжении охраны должны будут принять владельцы квартир.

Планируется привлечь охранную фирму и оценить возможность использования технических средств для охраны дома.

Как сообщалось, в пятницу в пятиэтажном многоквартирном доме произошёл взрыв из-за повреждения газопровода, в результате чего обрушились четвёртый и пятый этажи, а также крыша. Погибли два человека, двое пострадали.

Дом признан аварийным, его эксплуатация запрещена.

Дом обслуживает ООО Latvijas namsaimnieks, в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока не подтверждённой официально информации, взрыв произошёл из-за нелегального газового подключения в одной из квартир, принадлежащей самоуправлению.

Комитет Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды во вторник примет решение о дальнейших действиях после взрыва в этом доме.

На заседании комитета планируется оценить уже оказанную помощь жителям и определить дальнейшие шаги по поддержке рижан, оставшихся без жилья. «Необходимо также срочно решить вопрос о том, как улучшить возможности самоуправления чаще проверять сдаваемые в аренду квартиры и требовать от арендаторов заключения договора гражданской ответственности», — подчеркнула председатель комитета Элина Трейя.