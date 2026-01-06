Baltijas balss logotype
Снег и гололёд осложняют движение во многих районах Латвии 0 207

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снег и гололёд осложняют движение во многих районах Латвии

Во вторник утром снег и гололёд осложняют движение по государственным основным и региональным автодорогам во многих районах Курземе, Латгале и центральной части Латвии, свидетельствует обобщённая информация ГАО «Латвийские государственные дороги» (ЛГД), пишет ЛЕТА.

Около 6:40 утра в окрестностях Риги и в Земгале движение затруднено по всем крупным автодорогам, за исключением Баусской трассы.

В Курземе крупные дороги скользкие в районе Лиепаи и Кулдиги, тогда как в северной и восточной частях исторического края условия на основных дорогах удовлетворительные, однако проблемы могут возникнуть на местных дорогах.

В центральной части Видземе — в районе Цесиса, Валмиеры и Смилтене — движение по крупным дорогам не вызывает затруднений, но восточнее ситуация ухудшается. В окрестностях Гулбене и в Латгале основные дороги преимущественно заснежены и скользкие. Движение также затруднено на Даугавпилсском шоссе и на всей протяжённости дороги Тинужи-Кокнесе.

Утром во вторник в очистке и посыпке заснеженных и скользких участков дорог участвуют 113 единиц зимней техники.

Читайте нас также:
#погода #Латвия #транспорт #снег #гололед #уборка снега #техника #дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

