Во вторник в разных регионах Латвии ожидается снег, а местами сквозь облака покажется солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером центральную и восточную часть страны с юга начнёт пересекать обширная зона осадков.

Днём температура воздуха немного повысится на севере Видземе, в остальных регионах Латвии она в основном понизится. В середине дня термометры покажут от -2 до -7 градусов.

Ожидается слабый юго-восточный ветер.

В Риге до вечера существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха опустится до -4..-5 градусов.

На погодные условия влияют области пониженного давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1014 гектопаскалей в Курземе до 1020 гектопаскалей на востоке страны.

Во вторник утром — пасмурная погода

Во вторник утром небо над Латвией было преимущественно затянуто облаками, во многих местах шел небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), высота снежного покрова составляет от четырёх сантиметров в Даугавгриве, Мерсрагсе и Приекули до 27 сантиметров в Руцаве.

В 5 часов утра температура воздуха колебалась от -1,2 градуса в Колке до -6,8 градуса в Алуксне.

Дул слабый юго-восточный ветер. Качество воздуха — от хорошего до удовлетворительного.

В Риге пасмурное утро, дул юго-восточный ветер со скоростью четыре метра в секунду, температура воздуха составляла -2..-3 градуса.

Максимальная температура воздуха в понедельник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -0,5 градуса в Колке до -4,3 градуса в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 5 января была зафиксирована на юге Италии — +22 градуса. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник составила -38 градусов на севере Финляндии и Швеции.