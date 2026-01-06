Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во вторник снег ожидается вечером 0 171

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во вторник снег ожидается вечером
ФОТО: LETA

Во вторник в разных регионах Латвии ожидается снег, а местами сквозь облака покажется солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером центральную и восточную часть страны с юга начнёт пересекать обширная зона осадков.

Днём температура воздуха немного повысится на севере Видземе, в остальных регионах Латвии она в основном понизится. В середине дня термометры покажут от -2 до -7 градусов.

Ожидается слабый юго-восточный ветер.

В Риге до вечера существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха опустится до -4..-5 градусов.

На погодные условия влияют области пониженного давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1014 гектопаскалей в Курземе до 1020 гектопаскалей на востоке страны.

Во вторник утром — пасмурная погода

Во вторник утром небо над Латвией было преимущественно затянуто облаками, во многих местах шел небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), высота снежного покрова составляет от четырёх сантиметров в Даугавгриве, Мерсрагсе и Приекули до 27 сантиметров в Руцаве.

В 5 часов утра температура воздуха колебалась от -1,2 градуса в Колке до -6,8 градуса в Алуксне.

Дул слабый юго-восточный ветер. Качество воздуха — от хорошего до удовлетворительного.

В Риге пасмурное утро, дул юго-восточный ветер со скоростью четыре метра в секунду, температура воздуха составляла -2..-3 градуса.

Максимальная температура воздуха в понедельник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -0,5 градуса в Колке до -4,3 градуса в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 5 января была зафиксирована на юге Италии — +22 градуса. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник составила -38 градусов на севере Финляндии и Швеции.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #снег #прогноз #температура #давление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Изображение к статье: «Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео