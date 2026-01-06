Baltijas balss logotype
«Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи
ФОТО: скриншот видео LTV

Аделе Расмане — одна из жительниц дома на улице Баускас в Риге, пострадавшего в результате мощного взрыва газа, который произошёл 4 января. Всего месяц назад она с радостью делилась в соцсетях новостью о своей первой собственной квартире. Сейчас — с болью и благодарностью — рассказывает о пережитом в день трагедии. Её публикации в Facebook стали эмоциональным отражением человеческой стороны этой катастрофы.

Пятиэтажный многоквартирный дом был частично разрушен из-за преднамеренного повреждения газопровода — взрыв уничтожил четвёртый и пятый этажи, а также крышу. Погибли два человека: пенсионер, который, по предварительным данным, совершал незаконные манипуляции с газовой системой в своей квартире, и сотрудник аварийной службы компании Gaso, приехавший по вызову. Ещё двое получили травмы. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё 11 были эвакуированы пожарными. Дом был признан аварийным, его эксплуатация — запрещена.

Всего в здании 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По неофициальной информации, взрыв произошёл именно в одной из муниципальных квартир, где был устроен нелегальный газовый подключение.

Аделе была среди тех, кто в тот день находился в доме. Всего за месяц до трагедии она делилась радостью долгожданного жизненного этапа:

«Этот год действительно был хорошим — полным новых шагов, перемен и любви. И сегодня я делаю ещё один большой шаг — я получила свою первую квартиру! Прямо перед Рождеством. Подарок себе. От всей души спасибо моей семье за огромную поддержку на всём пути и моему парню — за то, что рядом в каждом моменте. В 26 лет я чувствую, что всё наконец-то налаживается, и у меня есть ощущение, что следующий год принесёт ещё больше перемен, сюрпризов и больших начинаний.»

Но уже 4 января, после трагедии, её следующий пост стал откровением о хрупкости жизни:

«Вторая жизнь. День начался позитивно — мы собирались закончить ремонт, приехала семья на новоселье... и всё обернулось кошмаром и благословением одновременно. Я благодарна, что с нами всё хорошо и мы успели выбраться живыми. Вид из квартиры был ужасен. Спасибо ангелам-хранителям. Сочувствую соседям, пострадавшим сильнее — у нас только машины и квартира, в которую, возможно, уже не получится вернуться. Цените то, что у вас есть, и всё, что вас окружает!»

Квартира Аделе на 2-м этаже, визуально она цела, но повредил ли взрыв стены и насколько реально вернуться в квартиру, чтобы в ней жить, пока неизвестно. В то же время девушка отметила в интервью LTV1, что повезло, что за 20 минут до происшествия они успели занести мебель внутрь, потому что иначе куски крыши или бетона могли упасть ей или кому-нибудь из ее родственников на голову.

История Аделе — напоминание о том, насколько неожиданной и беспощадной может быть жизнь. И вместе с тем — это шанс заново переосмыслить, что действительно важно.

#трагедия #социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
2
1
0
7

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Igis
    6-го января

    Получила - ключи ,но не квартиру!!????🫣🤫🤔"Потеряла" ключи,а не квартиру!!! Таков заголовок!!!☝️

    7
    1
  • З
    Злой
    6-го января

    Да, вторая жизнь, у Вас отняли квартиру, Вы снова будете снимать, как и в молодости, День Сурка, был такой фильм. Хотя видно, 2 этаж как молодой, но Вас туда не пустят.

    10
    1
  • З
    Злой
    6-го января

    Дом явно можно отремонтировать, но жильцы просто не потянут такие расходы, это дорого очень, а ремонтных накоплений как и у всех многоэтажек- с гулькин нос, скорее всего стоит распрощаться со своим имуществом, ведь тоже самоуправление просто не может вкладывать деньги в чужую собственность и снова копить на жильё или вставать в очередь на жильё, снимая угол.

    17
    1
Читать все комментарии

Видео