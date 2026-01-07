В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Кроме того, 36,8 цента с каждого уплаченного в виде налогов в госбюджет евро будет направлено на социальную защиту, в том числе на пенсии, пособия семьям, людям с инвалидностью, безработным и другие меры социальной защиты.

Минфин также сообщает, что 10,2 цента из одного уплаченного в виде налогов евро предусмотрено в этом году на здравоохранение - оплачиваемые государством услуги здравоохранения и доступность лекарств. На образование, науку, спорт и культуру будет направляться 8,4 цента из каждого евро, а на общественный порядок и безопасность - 5,6 цента.

На финансирование самоуправлений, в том числе на дотации, из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено 14,3 цента, а на экономическую деятельность, в том числе на транспорт и сельское хозяйство, - 4,6 цента. На охрану окружающей среды и развитие территорий предусмотрено 0,3 цента.

На обслуживание государственного долга и взносы в бюджет Европейского союза из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено 5,1 цента, а канцелярии президента, Сейму, Кабинету министров и министерствам предусмотрено 0,9 цента. На остальные расходы, в том числе на дипломатические миссии за рубежом и средства на непредвиденные и другие расходы, запланированы два цента.

Чтобы государство было способно обеспечить выполнение важнейших функций для своих жителей, значим каждый евро, уплаченный в виде налогов, подчеркивает Министерство финансов. Жители Латвии ежедневно платят различные налоги - от налога на добавленную стоимость при покупках в магазине до акцизных налогов на топливо, алкоголь и табачные изделия.

В этом году поступления консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,96 млрд евро. По сравнению с 2025 годом поступления вырастут на 959,8 млн евро, а расходы - на 819,4 млн евро.