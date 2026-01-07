Латвийская молодёжь начала с большим оптимизмом смотреть в будущее. Это показывают данные нового опроса, согласно которому примерно половина представителей молодого поколения прогнозирует улучшение экономической ситуации в стране в ближайшие пять лет. В то же время на более коротком отрезке времени их сильно тревожит рост стоимости жизни, сообщают Новости ТВ3.

Исследователи Латвийского университета уже четвёртый год помимо традиционного «Экономического барометра» публикуют отдельный анализ, посвящённый тому, как экономические процессы в стране воспринимают молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет.

Учёные признают, что в целом молодёжь трезво оценивает экономическую реальность и не высказывает абсурдных суждений. Что касается ближайших 12 месяцев, мнения представителей молодого поколения разделились, однако почти 30% считают, что экономическая ситуация в стране ухудшится.

Зато в более долгосрочной – пятилетней – перспективе около половины опрошенных ожидают улучшения ситуации. Зафиксирован самый высокий уровень оптимизма за последние четыре года, с тех пор как проводится соответствующее исследование.

Улучшилась и динамика в восприятии эмиграционных тенденций среди молодёжи, хотя почти половина всё ещё полагает, что в течение ближайшего года эмиграция из Латвии может усилиться. Сейчас серьёзную нагрузку на кошельки оказывает стремительная инфляция последних лет.

«Как мы знаем, даже на уровне ЕС госпожа фон дер Ляйен назвала снижение стоимости жизни одним из приоритетов. Молодёжь — это именно та группа, которая создаёт семьи. Если стоимость жизни высока, это может отрицательно сказаться на демографической ситуации. В Латвии это особенно важно», - указал декан факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Юрис Приеде.

Молодые люди ещё не зарабатывают столько, сколько представители старших поколений, но покупают продукты по тем же ценам и ищут жильё на том же рынке недвижимости. В результате у них резко выросли ожидания по зарплате.

Если год-два назад в опросах молодёжь указывала, что после завершения учёбы хотела бы получать «на руки» около 1600 евро, то теперь сумма приближается к 2000 евро.

Разумеется, желаемая зарплата и реальная – не одно и то же. Последний показатель, как отмечается, в социологии непросто выяснить.

«В Латвии есть две темы, которые в опросах не работают. Первая — это секс, интимная жизнь. Оказывается, в других странах с этим не такая большая проблема. Вторая — это доходы. Если спросить людей, комфортно ли им честно отвечать, они говорят: “Нет. Только не спрашивайте нас об этом!”», - уточнил директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш.

Молодых людей также спросили, что бы они порекомендовали правительству, чтобы это поколение чувствовало себя уверенно в будущем. Среди ответов — качество образования, рабочие места и уровень зарплаты.

ТВ3