Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийцы улетают на Мальдивы за отдыхом, а возвращаются с лихорадкой 1 738

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы улетают на Мальдивы за отдыхом, а возвращаются с лихорадкой

В Латвии выросло число случаев лихорадки денге, связанных с поездками на Мальдивские острова — в конце 2025 года и в начале текущего года зарегистрировано семь случаев этого заболевания, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Лихорадка денге — это вирусное инфекционное заболевание, передающееся комарами Aedes. Комары заражаются вирусом, когда кусают инфицированного человека, а затем передают его другим людям при последующих укусах. От человека к человеку лихорадка денге передаётся исключительно через укусы комаров.

Два заболевших находились в совместной поездке в конце ноября, остальные пять — в отдельных поездках в декабре.

Все пациенты проходили лечение в стационаре, отмечает ЦПКЗ.

Помимо случаев лихорадки денге, связанных с посещением Мальдивских островов, в 2025 году в Латвии были зарегистрированы ещё восемь случаев этой инфекции, связанных с поездками в другие страны — Таиланд, Индонезию, Египет, Италию, Эквадор и Иорданию.

Заболевание распространено в тропических и субтропических регионах, однако всё чаще выявляется и в южной Европе. Передача инфекции зафиксирована во Франции, Италии и на Мадейре.

Инфекция обычно развивается в течение 3-14 дней после укуса заражённого комара. Начальные симптомы часто напоминают грипп — очень высокая температура тела, которая может достигать 40 градусов, головная боль, боли в мышцах и суставах, сыпь, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Симптомы болезни обычно длятся от двух до семи дней, указывает ЦПКЗ.

Примерно в 5% случаев может развиться опасная для жизни тяжёлая форма заболевания — геморрагическая лихорадка денге. Для неё характерны кровотечения, например из носа, под кожей, кровавый понос, а также отказ органов.

Тяжёлая форма заболевания также отличается высокой смертностью.

Проблема в том, что специфического лечения лихорадки денге не существует. Ранняя диагностика имеет решающее значение для обеспечения пациентам надлежащей поддерживающей терапии.

После возвращения из поездки ЦПКЗ рекомендует следить за состоянием здоровья и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если в течение 14 дней после возвращения появляются жар, сильная головная боль, боль в глазах, мышечные и суставные боли, сыпь или тошнота.

Читайте нас также:
#медицина #туризм #Латвия #путешествия #профилактика #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
3
0

Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    9-го января

    Статья вкрадце. Едете. Если заболеете - то просто переболеете. Всё. Бывает болеют тяжело. но это маленький процент. лечения нет. Афигенная информация. я проникся. 2 строчки растянули в простыню

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Нет, нельзя!» – хозяйка печально известного хостела на улице Прушу отказалась впустить журналистов
Изображение к статье: В Риге образовалась крупная пробка в районе Тейка
Изображение к статье: Участок Таллинского шоссе от Туи до Айнажи покрыт льдом
Изображение к статье: Сильнейший буран в пятницу ожидается в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео