В Латвии выросло число случаев лихорадки денге, связанных с поездками на Мальдивские острова — в конце 2025 года и в начале текущего года зарегистрировано семь случаев этого заболевания, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Лихорадка денге — это вирусное инфекционное заболевание, передающееся комарами Aedes. Комары заражаются вирусом, когда кусают инфицированного человека, а затем передают его другим людям при последующих укусах. От человека к человеку лихорадка денге передаётся исключительно через укусы комаров.

Два заболевших находились в совместной поездке в конце ноября, остальные пять — в отдельных поездках в декабре.

Все пациенты проходили лечение в стационаре, отмечает ЦПКЗ.

Помимо случаев лихорадки денге, связанных с посещением Мальдивских островов, в 2025 году в Латвии были зарегистрированы ещё восемь случаев этой инфекции, связанных с поездками в другие страны — Таиланд, Индонезию, Египет, Италию, Эквадор и Иорданию.

Заболевание распространено в тропических и субтропических регионах, однако всё чаще выявляется и в южной Европе. Передача инфекции зафиксирована во Франции, Италии и на Мадейре.

Инфекция обычно развивается в течение 3-14 дней после укуса заражённого комара. Начальные симптомы часто напоминают грипп — очень высокая температура тела, которая может достигать 40 градусов, головная боль, боли в мышцах и суставах, сыпь, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Симптомы болезни обычно длятся от двух до семи дней, указывает ЦПКЗ.

Примерно в 5% случаев может развиться опасная для жизни тяжёлая форма заболевания — геморрагическая лихорадка денге. Для неё характерны кровотечения, например из носа, под кожей, кровавый понос, а также отказ органов.

Тяжёлая форма заболевания также отличается высокой смертностью.

Проблема в том, что специфического лечения лихорадки денге не существует. Ранняя диагностика имеет решающее значение для обеспечения пациентам надлежащей поддерживающей терапии.

После возвращения из поездки ЦПКЗ рекомендует следить за состоянием здоровья и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если в течение 14 дней после возвращения появляются жар, сильная головная боль, боль в глазах, мышечные и суставные боли, сыпь или тошнота.