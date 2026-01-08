Улицы на этой неделе становятся всё белее, и теперь обещают также пургу — перемещение снега по поверхности снежного покрова под действием ветра. Директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш в передаче TV3 "900 секунд" сегодня утром отметил, что столица готова к снежной пурге, однако говорить о "снежных билетах" пока преждевременно.

Каулиньш подчеркнул, что Рига находится в режиме постоянной готовности к зиме. По его словам, городские службы работают не только в моменты начала снегопадов, но следят за прогнозами и дежурят на протяжении всего сезона.

"Рига всё время находится в режиме готовности. Как только начинается сезон, мы на дежурстве, следим за метеопрогнозами и реагируем по ситуации, очищая улицы", — отметил директор департамента.

Комментируя критику горожан по поводу сложных условий вождения в первые часы снегопада, Каулиньш подчеркнул, что для каждой работы нужно время. Он признал, что рижане требовательны, однако в целом начало этой зимы можно оценить положительно.

"Смотря на состояние инфраструктуры и количество полученных жалоб, я бы сказал, что зимний сезон мы начали успешно. Серьёзных проблем не было", — добавил он, подчеркнув, что трудности чаще всего возникают при интенсивном снегопаде по всему городу или в период гололёда.

Одним из главных ограничений в зимнем содержании улиц остаётся финансирование. Как признаёт Каулиньш, ресурсы не безграничны, поэтому работы нужно планировать очень точно.

"Если бы денег было неограниченное количество, мы могли бы всё сделать идеально, но нам приходится работать в рамках доступного финансирования", — пояснил он.

В случае интенсивного снегопада на приведение улиц в порядок может понадобиться от четырёх до шести или даже восьми часов — в зависимости от объёма снега и от того, можно ли его складировать или необходимо вывозить.

Отвечая на вопрос о так называемых "снежных билетах", Каулиньш подтвердил, что такое решение возможно и в этом сезоне. "Если прогнозируются осложнённые условия вождения во время интенсивного снегопада, принимается решение объявить снежные билеты, чтобы на улицах города было меньше транспорта". Однако такие решения принимаются в краткосрочной перспективе — в основном на следующий день.

Говоря о принципах уборки улиц, Каулиньш напомнил, что приоритет всегда отдаётся магистральным улицам, мостам и маршрутам общественного транспорта. Улицы меньшего значения очищаются позже — когда основные артерии приведены в порядок или снегопад ослаб.

В целом работу своего департамента этой зимой Каулиньш оценил на "уверенную семёрку". "Серьёзных катастроф не было, мобильность обеспечена, задержки общественного транспорта находятся в пределах нормы", — подчеркнул он, добавив, что город готов содержать улицы в течение всей зимы — даже если это означает меньше средств на летние работы.

TV3