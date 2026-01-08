Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему в Риге «тормозит» уборка улиц? Власти рассказали, готов ли город к пурге 2 889

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему в Риге «тормозит» уборка улиц? Власти рассказали, готов ли город к пурге
ФОТО: Unsplash

Улицы на этой неделе становятся всё белее, и теперь обещают также пургу — перемещение снега по поверхности снежного покрова под действием ветра. Директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш в передаче TV3 "900 секунд" сегодня утром отметил, что столица готова к снежной пурге, однако говорить о "снежных билетах" пока преждевременно.

Каулиньш подчеркнул, что Рига находится в режиме постоянной готовности к зиме. По его словам, городские службы работают не только в моменты начала снегопадов, но следят за прогнозами и дежурят на протяжении всего сезона.

"Рига всё время находится в режиме готовности. Как только начинается сезон, мы на дежурстве, следим за метеопрогнозами и реагируем по ситуации, очищая улицы", — отметил директор департамента.

Комментируя критику горожан по поводу сложных условий вождения в первые часы снегопада, Каулиньш подчеркнул, что для каждой работы нужно время. Он признал, что рижане требовательны, однако в целом начало этой зимы можно оценить положительно.

"Смотря на состояние инфраструктуры и количество полученных жалоб, я бы сказал, что зимний сезон мы начали успешно. Серьёзных проблем не было", — добавил он, подчеркнув, что трудности чаще всего возникают при интенсивном снегопаде по всему городу или в период гололёда.

Одним из главных ограничений в зимнем содержании улиц остаётся финансирование. Как признаёт Каулиньш, ресурсы не безграничны, поэтому работы нужно планировать очень точно.

"Если бы денег было неограниченное количество, мы могли бы всё сделать идеально, но нам приходится работать в рамках доступного финансирования", — пояснил он.

В случае интенсивного снегопада на приведение улиц в порядок может понадобиться от четырёх до шести или даже восьми часов — в зависимости от объёма снега и от того, можно ли его складировать или необходимо вывозить.

Отвечая на вопрос о так называемых "снежных билетах", Каулиньш подтвердил, что такое решение возможно и в этом сезоне. "Если прогнозируются осложнённые условия вождения во время интенсивного снегопада, принимается решение объявить снежные билеты, чтобы на улицах города было меньше транспорта". Однако такие решения принимаются в краткосрочной перспективе — в основном на следующий день.

Говоря о принципах уборки улиц, Каулиньш напомнил, что приоритет всегда отдаётся магистральным улицам, мостам и маршрутам общественного транспорта. Улицы меньшего значения очищаются позже — когда основные артерии приведены в порядок или снегопад ослаб.

В целом работу своего департамента этой зимой Каулиньш оценил на "уверенную семёрку". "Серьёзных катастроф не было, мобильность обеспечена, задержки общественного транспорта находятся в пределах нормы", — подчеркнул он, добавив, что город готов содержать улицы в течение всей зимы — даже если это означает меньше средств на летние работы.

TV3

Читайте нас также:
#Рига #погода #транспорт #зима #инфраструктура #финансирование #уборка улиц
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
3
6
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • свп
    сила в правде
    9-го января

    У этой проблемы есть ИМЯ и ФАМИЛИЯ. Берете и озвучиваете. В чем вопрос статьи? Вы не знаете человека, ответственного за эту работу?

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го января

    "Почему в Риге «тормозит» уборка улиц?" - а почему в Риге тормозит вообще всё, кроме строительства велодорожек, под снегопадом и в морозы?

    34
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Нет, нельзя!» – хозяйка печально известного хостела на улице Прушу отказалась впустить журналистов
Изображение к статье: В Риге образовалась крупная пробка в районе Тейка
Изображение к статье: Участок Таллинского шоссе от Туи до Айнажи покрыт льдом
Изображение к статье: Сильнейший буран в пятницу ожидается в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео