Бог ветра

Смерть наступила в последний день 2025 года, но публично об этом его супруга сообщила только 1 января. «2025 год закончился для меня трагично, – написала она в социальной сети. – Вчера, после тяжелой болезни, ушел из жизни человек, с которым была рядом 53 года – мой любимый муж Борис Резник. Я еще не осознала до конца потерю, вчера не сообщила, чтобы не портить всем праздник. Берегите своих близких!»

«Мы десять лет работали под одной крышей в филармонии Латвийской ССР, но плохих воспоминаний о нашем совместном времени нет, просто нет, – откликнулся на уход коллеги именитый латвийский композитор, автор хита «Не боюсь я муравья» Зигмар Лиепиньш. – Таким был талантливый музыкант, профессионал, искренний, добрый человек. Таким был Борис Резник. Такими же останутся воспоминания о тебе, Боря. Светлого пути домой, старый друг!».

Резник был действительно человеком невероятно доброй души, отзывчивым, доброжелательным и невероятно талантливым! Родился 3 мая 1947 в Риге и всю жизнь прожил в латвийской столице (не считая последнего времени, когда обосновался в Скулте, неподалёку от Саулкрасты). Закончил знаменитую кузницу музыкальных кадров – школу имени Эмиля Дарзиня, затем в консерватории получил диплом хорового дирижера.

Но, как и его великий коллега Раймонд Паулс, готовящийся в эти дни к своему девяностолетию, еще во время учебы в консерватории увлекся джазом. И вот тогда, в конце шестидесятых с подачи Бориса и появился ансамбль Varavīksne («Радуга»), который в 1972-м оформился в «Эолику». Необычное название придумал Резник, весьма образованный человек. Ведь Эол – это древнегреческий бог ветра.

Рецепт хита

Люди старшего поколения вспоминают, что этот коллектив в те годы пел на многочисленных свадьбах, дружеских посиделках. Уже затем, став заслуженно звездой латвийской эстрады, перешел под официальную крышу Латвийской филармонии.

С тех пор на счету коллектива было много хитов. Один из знаменитых – как раз на музыку Резника, «Лабрит, с тобою Рига говорит». Важно, что тогда, в семидесятые годы, песня была, как бы сказали сейчас, билингвальной. То есть, на латышском и русском языках. Она стала известна далеко за пределами Латвии и своеобразной визитной карточкой латвийской столицы.

«Оригинальные стихи принадлежат моему очень хорошему другу Льву Малинскому, – рассказал композитор четыре года назад, когда готовился к юбилейному туру по городам Латвии. – Лев теперь в Израиле уже живет много лет. Песня появилась в 1979-м году, еще до нынешнего состава квартета «Эолика». Я уже не помню, как появилась эта песня, честно говоря. Забыл, потому что это было уже так давно! Может быть, первыми родились как раз слова. Но интересная деталь, что эту песню мы писали на студии «Мелодия» и тогда можно было позволить себе пригласить камерный оркестр филармонии под управлением маститого дирижера, народного артиста Латвийской ССР Товия Лифшица!»

А ведь были еще «Мир, мир», «Ты смеялась во сне», «Я не Джейн Фонда». В общем, более ста песен. Как говорил сам основатель «Эолики», рецепта хита у него не было. «Просто для того, чтобы написать один хит, надо написать перед этим примерно двадцать песен и вот тогда одна из них, может быть, станет популярной, – говорил он. – То есть, нужно просто много работать. Но мелодия – главное, что есть в песне».

Зигзаги удачи

Великий Раймонд Паулс, кстати, писал свои песни и для «Эолики», но эстрадный Олимп покорил именно Маэстро. Тут, по словам ушедшего от нас музыканта, важна удача. И казалось бы, как раз в олимпийском 1980-м эта удача улыбнулась «Эолике» – песня группы попала в полуночную программу Центрального телевидения «Новогодний огонек», телепередачу, которую смотрели все на одной шестой суши земли. Была поездка в Москву, запись на телевидении в Останкино, а первого января, когда все сели у телевизора с новогодними салатами, участники «Эолики» себя не увидели...

«И вот тут удача повернулась к нам обратной стороной. Дело в том, что как раз перед нашим выступлением в прямой эфир вышли ведущие и сказали, что хотят сделать новогодний сюрприз телезрителям — и подключились к матчу сборной СССР по хоккею со сборной Канады, прямая трансляция из Канады. Это было тогда необычно – прямая трансляция, да как раз такое событие! И эта трансляция перекрыла наше выступление! Увы, нас в результате никто не увидел!»

Все равно группа стала невероятно популярной и в Латвии ее знал каждый. Песни Резника напевали многие, а узнавали его не часто. Он всегда был в тени звезд - и даже на эстраде сидел в углу, позади всех, наигрывая на клавишных. И так же на сцене, позади всех, он наигрывал четыре года назад во время концерта, который оказался прощальным. В последнее годы Резник работал в своей студии на рижской улице Кришьяна Валдемара, а потом, увы, тяжело заболел.

Как там на родине?

Но осталось много воспоминаний о прекрасном человеке и его творчестве. Воспоминания о прежних турах полувековой давности по России и всему СССР. А самым запоминающимся концертом для Бориса стал тот, что состоялся в 1985-м в Афганистане, куда были направлены советские войска.

«На концерты приходили те, кто там служил — во время этой, прямо скажем, войны. И после каждого концерта к нам подходил кто-то из Латвии или из ближайших республик и регионов — из Эстонии, Литвы, Калининграда, Ленинграда. Многие плакали. И помню, кто-то из воинов-латышей меня спросил: «А можно до Олги Раецкой дотронуться?» И это был... успех. Эмоциональный. И крайне тонкий момент, который ни с чем не сравнить. Потому что эти концерты были для тех, кто не знал, останется ли он живой на следующий день.

Можно вспоминать, что эта идиотская война никому не нужна была. Но я помню, что во время тех концертов люди были счастливы! К нам подходили солдаты и спрашивали со слезами на глазах, как там на родине. Это было невероятное ощущение, которое никогда в жизни я больше не испытывал и вряд ли испытаю еще раз. И слава Богу, не испытаю...»

Борис Резник был обладателем Национальной премии Латвии в области звукозаписи (1997), офицером ордена Трех звезд (2010), награжден почетной грамотой Президента Латвии (2021).

Глубокие соболезнования близким и поклонникам таланта музыканта. Прощание с основателем "Эолики" Борисом Резником состоится в Рижском крематории в четверг, 8 января в 14.00.