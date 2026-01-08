Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома 22 8255

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
соцсети
Изображение к статье: Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома

В роддоме Риги сейчас рождается всего 10 (!!!) детей в день. Из них латыши — только часть. Остальные — русские, украинцы, а также пакистанцы каждый второй день. Образно говоря — это конец, - пишет в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис.

-Государственная администрация делает все возможное, чтобы экономика страны продолжала стагнировать и, как следствие, деградировать и отставать от других.

Очень хорошо оплачиваемая элита чиновников и СМИ (которые выдают себя за журналистов) успешно блокируют развитие Латвии и совершенно точно не работают в интересах народа.

Существующие партии также не заинтересованы в каких-либо изменениях. Ринкевич не даст себя обмануть. Потому что он хорошо демонстрирует и показывает пример того, что правильная тактика в любой ситуации — это ничего не делать.

На этот раз люди культуры и искусства также не будут на стороне народа. Они либо куплены, либо трусливы — здесь не будет как во время Атмоды, когда они звонили в колокола и били в барабаны.

Латвийцев ждет — Пустота. Или Ничто.

Вся надежда, возможно, на народ в регионах и на тех, кто был вынужден эмигрировать. Потому что центр Риги, как известно, голосует за бездетных прогрессистов, бришкенов и участвует в демонстрациях против венесуэльской мафии.

Возможно, что этой осенью – последний шанс что-то спасти.

Моей собственной жизни ничего не угрожает. Я реализовался в профессии, обеспечен, отец семерых детей, счастлив в личной жизни и во всем остальном.

Но я вижу и чувствую, что с нашей страной и народом будет плохо. Я был бы рад, если бы ошибался. Но, к сожалению, всю жизнь интуиция меня никогда не подводила.

Читайте нас также:
#Латвия #демография #эмиграция #общество #культура #режиссер #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
52
5
3
3
1
1

Оставить комментарий

(22)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го января

    Надо своей головой думать, а не теми кто вами руководят и тянут на дно, и тогда поймёте кто вам больше враг, а кто друг, а не кто мимо проходил..

    8
    1
  • bt
    bory tschist
    8-го января

    доброму: "если у комментаторов было бы по 7 детей?", – так ведь, у буйнo-агрессивным "освободителям" уже давно плодить нéчем – повисшая от беспробудной пьянки тряпка, в oбтруханных штанинах, – давно уже ничего, кроме дебильного, не зачинает и не производит

    7
    27
  • свп
    сила в правде
    bory tschist
    9-го января

    Напоминает анекдот о незалежной. Про том, как нагадил клятым москалям прям на красной площади. Но а то, что себе в штаны - это нюансы.

    4
    0
  • AE
    Al Ekses
    8-го января

    Истерикой удовлетворён. Они так хотели уничтожить нас, но закончатся сами. И это справедливо, ибо единственно где они могли существовать и кто их подпитывал, это был СССР. Остальным же, включая их самих, они не нужны.

    58
    1
  • Д
    Добрый
    8-го января

    Господин ХЕРманис-отец семерых детей.У кого из комментаторов есть 7 детей.Я думаю,что у никого.А сколько злобы,ненависти в комментариях?А если у комментаторов было бы по 7 детей?

    10
    21
  • Д
    Добрый
    Добрый
    8-го января

    Отнёсся с сочувствуем к господину ХЕРманису.И с уважением,по крайней мере детей создавать он умеет.Не надо вникать в его выссказывания.Он беспокоится,что индийцы и пакистанцы в этом любимом им занятии перегонят и ХЕРманису нечем будет гордиться

    10
    5
  • 010725
    010725
    Добрый
    8-го января

    Раньше или позже узнаем, что на этих детей материнский капитал в России платили.

    17
    3
  • 010725
    010725
    Добрый
    8-го января

    Продолжается обработка латышского общественного мнения - продвигается идея о необходимости пересаживаться на русскую шею.

    14
    3
  • A
    Aleks
    8-го января

    Для трусливых R и Дарья Павловна,которых Микаэль Лайтман ,Израиль,Глава Международной Каббалы,назвал самой паскудной нацией в мире.. За исключением некоторых так оно и есть .В основном это трусливая и подлая нация,видно же по этим двум недомеркам. 🔯😈👽

    3
    20
  • ДП
    Дарья Павловна
    8-го января

    Херр Херманис! Поздно пить боржоми. Демографическая точка невозврата уже пройдена. На эмигрантов -латышей не надейся - они уже устроились в тех странах и не вернутся. Их дети уже не говорят по-латышски, за очень редким исключением. Они уже с бабушками латышскими общаться не могут. Но мне больше всего нравится, что , когда говоришь об этом с латышами - они отвечают - это их (эмигрантов) выбор. А что демография Латвии в глубоком провале - они (латвийские латыши) об этом даже не задувываются, получается. Так вот - этот выбор продолжают делать латвийские латыши. Волнует это разве что пару челов , типа тебя. Но ваших личных усилий мало для спасения латышской Латвии. Ничтожно мало. И твои семеро по лавкам её не спасут.

    75
    5
  • NS
    Nothing Special
    8-го января

    Ну а что ты хотел, ведь ребяткам, которые хлебосольничают на налоги как бы не зашкварно брать деньги с русских, украинцев и пакистанцев и потом их херососить. Ну мы пока молчим и платим. Посмотрим, сколько лет это еще продлится.

    100
    3
  • NS
    Nothing Special
    Nothing Special
    8-го января

    Честно говоря, шутки ради хочется думать, украинцев включат в состав ЕС, и этим нашим хрустальноголовым утыркам, которые сейчас украинцам запрещают учиться на их родном, в частности запрещают дистанционное обучение старшеклассникам, утрут нос возводя украинские школы, где латышский - иностранный.

    40
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Nothing Special
    8-го января

    Посмотрим, сколько лет это еще продлится. -- Можно конечно и посмотреть, но я думаю, что недолго. Денег ЕС больше не даёт, да и штрафы не особо спасают! Местное производство абсолютно никому не нужно, - всё что нужно привозят в необходимых количествах! Так что держим нос по ветру!

    46
    1
  • lo gos
    lo gos
    8-го января

    У этого придурка от наркотиков и алкоголя обострение мании величия.Все мы на Земле находимся лишь временно

    45
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го января

    Странная тема. Русские, украинцы, пакистанцы - это что не люди? Или так, у латышей нахлебники. А вот латыши, это люди, потому их и рождается мало, потому что они люди. У них на руках по пять пальцев, а у остальных по четыре. Такой шовинизм не пройдет, потому и замещение идёт теми, кто считает всех людей на планете - людьми!

    169
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    8-го января

    Тому кто нажал на красный палец, хотел бы ему напомнить, что каждый человек на земле имеет одинаковое право на жизнь, независимо где он родился и где он живёт.

    115
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    8-го января

    Не говорите это нашим Тсичам и Доброму - не поймут. :)

    41
    1
  • Д
    Дед
    8-го января

    Да, он прав, фашизм не лучшая политэкономическая система для развития государства.Эта система хороша для войны, но воевать Латвия не может, дюжа маленькая.

    94
    4
  • A
    Aleks
    8-го января

    Все правильно.Латвию убивают и уничтожают и ведь известно кто.,,Нет пророков в отечестве,,и точка.. На одесское радио пришел вопрос -почему президент и премьер Латвии не поздравили православных с рождеством? Так православные не поздравили президента и премьера с Ханукой.Видимо они и обиделись,ответило одесское радио... И пока силовые структуры бездействуют и молчат,ничего не поменяется,а будет ещё хуже ....😈🔯👽

    47
    12
  • R
    R.
    Aleks
    8-го января

    Aleks (Александр Драпеко) -понятно, что ты отмороженный на всю голову, но причислить Ринкевича к евреям, как ты ранее называл евреем Ушакова- это уже полная клиника. Что касается того, что президент не поздравил православных с Рождеством -это, конечно, не только неуважение 370 тысяч православных Латвии, но и просто подлость.

    107
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    8-го января

    Не знаю как ринька, а вот Какой точно еврей.Имя Нил, чисто еврейское, у русских такого имени нет Правильная фамилия Хилерман или что-то вроде того.

    22
    14
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    8-го января

    R. (Александр Драпенко), не судите Алекса строго! Очень похоже, что евреи его когда-то очень жёстко отымели и его бедолагу до сих пор колбасит. Можно понять!

    18
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Нет, нельзя!» – хозяйка печально известного хостела на улице Прушу отказалась впустить журналистов
Изображение к статье: В Риге образовалась крупная пробка в районе Тейка
Изображение к статье: Участок Таллинского шоссе от Туи до Айнажи покрыт льдом
Изображение к статье: Сильнейший буран в пятницу ожидается в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео