Нужна ли в Риге связь по реке между Болдераей и Вецмилгрависом? Жители высказывают свои мнения 0 1301

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужна ли в Риге связь по реке между Болдераей и Вецмилгрависом? Жители высказывают свои мнения
ФОТО: LETA

Для решения проблемы передвижения между Вецмилгрависом и Болдераей Рижская дума рассматривает возможность запуска паромного сообщения. Передача "900 секунд" (ТВ3) выясняла, нужна ли в Риге система регулярного сообщения катеров или паромов, соединяющая различные районы города.

Почти половина — 48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет — считают, что в Риге необходимо регулярное сообщение катеров и паромов, например, между Вецмилгрависом и Болдераей, с соединением обоих берегов Даугавы и островов, по маршрутам от Румбулы до устья реки, от Старой Риги до Юрмалы или Царникавы, а также в других направлениях.

Противоположного мнения придерживаются 19% участников опроса, а ещё треть опрошенных не имеют чёткого мнения по этому вопросу.

ТВ3

#голосование #общественный транспорт
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
