Шуга на Даугаве снова вызывает опасения о наводнении в Екабпилсе 0 300

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
LETA
Изображение к статье: Шуга на Даугаве снова вызывает опасения о наводнении в Екабпилсе

На этой неделе скопление шуги в Даугаве под Екабпилсом вызвало резкое повышение уровня воды. Из-за воздействия мороза движение шуги остановилось, но жители с тревогой ждут оттепели, пишут общественные СМИ.

Гидрологи также прогнозируют, что в этом году на реке образуется толстый слой льда, поэтому резкое повышение температуры может вызвать наводнение. Муниципалитет указывает, что ответственные специалисты готовы к кризисным ситуациям. После того, как уровень воды в Даугаве под Екабпилсом поднялся более чем на метр за сутки, краевая администрация начала более внимательно следить за ситуацией.

"Мы начали переговоры с жителями, которые чаще всего страдают от наводнений или первыми попадают под них, мы начали обсуждать с ними ситуацию и следить за ней. На данный момент сбылся наилучший сценарий - проход шуги остановлен, она замерзла", - сказал инженер гражданской обороны Екабпилсского края Илмар Лукстс.

Мороз способствовал постепенному снижению уровня воды, и в четверг уровень воды в Даугаве возле Екабпилсав составлял 3,56 метра. Это более чем на два метра ниже уровня желтого предупреждения в городе. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшее время сохранится мороз, и ситуация на реке будет спокойной, но проблемы могут возникнуть в случае сильной оттепели.

"Во время замерзания в Даугаве образовалось много уплотнений, и лед будет толстым. В начале или конце весны, скорее всего, снова возможны ледяные заторы и повышение уровня воды, но сейчас об этом говорить рано. Обычно быстрые процессы вызывают более крупные и серьезные наводнения", - говорит гидролог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лига Клинтс.

Город защищен от наводнений восстановленной защитной дамбой на Даугаве, но жители волостей выше и ниже по течению от Екабпилса, где дамбы нет, чувствуют себя менее незащищенными. В селе Абели до сих пор помнят наводнение трехлетней давности.

"Хозяйства, которые там были, - все они были в воде, подвалы в воде, пчелы в воде. Все это очень сильно на нас повлияло. Пчелы не погибли, потому что нам удалось вытащить их из воды в последний момент. Мы постоянно следим за тем, как ведет себя Даугава, какой у нее уровень воды", - говорит Гита.

Муниципальные специалисты по гражданской защите разработали планы действий на случай наводнения. Для дальнейшего снижения риска наводнений планируется привлечь средства для расширения защитных дамб левого и правого берегов в Екабпилсе, поднятия четырех участков улиц и других улучшений системы защиты. Если финансирование будет выделено, начало строительства запланировано на 2027 год.

#Латвия #наводнение #Екабпилс #Даугава
