Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В понедельник значительных осадков не ожидается 0 101

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
LETA
Изображение к статье: В понедельник значительных осадков не ожидается
ФОТО: LETA

В понедельник местами в Латвии выглянет солнце и местами пройдет небольшой снег, в некоторых районах Талсинского и Тукумского краев возможен более сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер и безветрие, в Латгале будет дуть северный ветер от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит -5...-9 градусов, местами в Курземе будет не холоднее -3 градусов.

В Риге не ожидается значительных осадков, возможны прояснения. При слабом ветре температура воздуха днем составит -7 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Закрываются некоторые коммерческие рейсы на участке Резекне-Даугавпилс и Рига-Вентспилс
Изображение к статье: Во вторник в воздухе будет скапливаться загрязнение
Изображение к статье: В Латвии пенсионеры получают больше пенсионерок - на сколько?
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео