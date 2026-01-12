В понедельник местами в Латвии выглянет солнце и местами пройдет небольшой снег, в некоторых районах Талсинского и Тукумского краев возможен более сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер и безветрие, в Латгале будет дуть северный ветер от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит -5...-9 градусов, местами в Курземе будет не холоднее -3 градусов.

В Риге не ожидается значительных осадков, возможны прояснения. При слабом ветре температура воздуха днем составит -7 градусов.