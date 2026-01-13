В Риге со вторника разрешен выход на лед отдельных водоемов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Разрешено находиться на льду Кенгарагского пруда, водоемов в парке Владимира Кудояра, в Виестурдарзсе и парке Узварас, пруда Мазюмправского поместья, а также озер Бабелитис, Дамбьяпурва, Гайльэзерс и Велнэзерс.
Кроме того, выход на лед разрешен на отдельных участках Вецдаугавы - не далее 200 метров от берега и не ближе 400 метров от устья реки Югла у Кишэзерса.
Также можно находиться на льду пруда Марас - не ближе 250 метров от устья Марупите и не ближе 150 метров от перекрестка улиц Фрича Бривземниека и Ояра Вациеша.
Запрет на выход на лед снят и на отдельных участках озера Юглас, а также на Страздупите и Зиемельупе.
В самоуправлении подчеркивают, что толщина льда в разных местах может существенно отличаться и полную безопасность гарантировать невозможно, поэтому людей призывают соблюдать осторожность и критически оценивать риски при выходе на лед.
Период повышенной опасности на льду рижских водоемов устанавливается особым приказом исполнительного директора города Риги. Контроль за его выполнением осуществляет полиция Рижского самоуправления.
Оставить комментарий