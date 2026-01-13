Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А можно не выходить? В Риге разрешено выходить на лед отдельных водоемов 0 1297

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: А можно не выходить? В Риге разрешено выходить на лед отдельных водоемов
ФОТО: LETA

В Риге со вторника разрешен выход на лед отдельных водоемов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Разрешено находиться на льду Кенгарагского пруда, водоемов в парке Владимира Кудояра, в Виестурдарзсе и парке Узварас, пруда Мазюмправского поместья, а также озер Бабелитис, Дамбьяпурва, Гайльэзерс и Велнэзерс.

Кроме того, выход на лед разрешен на отдельных участках Вецдаугавы - не далее 200 метров от берега и не ближе 400 метров от устья реки Югла у Кишэзерса.

Также можно находиться на льду пруда Марас - не ближе 250 метров от устья Марупите и не ближе 150 метров от перекрестка улиц Фрича Бривземниека и Ояра Вациеша.

Запрет на выход на лед снят и на отдельных участках озера Юглас, а также на Страздупите и Зиемельупе.

В самоуправлении подчеркивают, что толщина льда в разных местах может существенно отличаться и полную безопасность гарантировать невозможно, поэтому людей призывают соблюдать осторожность и критически оценивать риски при выходе на лед.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов устанавливается особым приказом исполнительного директора города Риги. Контроль за его выполнением осуществляет полиция Рижского самоуправления.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #безопасность #природа #лед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа
Изображение к статье: Детсадовские няньки выполняют работу помощников педагогов, а получают вдвое меньше
Изображение к статье: Для граждан Латвии мир более доступен, чем для граждан Литвы - исследование
Изображение к статье: Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео