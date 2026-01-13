Как уже сообщалось, по итогам года инфляция в Латвии составила 3,7%. Вот как эти данные прокомментировал эксперт.

"За прошедший год рост цен и попытки повлиять на него были одной из главных тем общественной повестки дня. Но вся драма была «зажата» в первые четыре месяца прошлого года, когда рост цен значительно превысил типичный для сезона. С того момента почти ничего интересного в хорошем или плохом смысле не произошло, уровень цен остался почти неизменным, в декабре он был лишь на 0,1% выше, чем в апреле. По-настоящему необычным был только ноябрь, когда в среднем цены нехарактерно для этого месяца снизились на 0,3%. Этому, в свою очередь, способствовали дружественные потребителям сырьевые рынки, что снизило годовую инфляцию с 4,3% в октябре до 3,5%. По последним данным, в этом году средняя инфляция составит около 2,5%.

... Снижение цен на сливочное масло на 7% позволяет потребителям начать наслаждаться падением цен на этот продукт на биржах с более чем 700 евро за тонну в августе до 450 евро в конце года. Алкоголь и табак подешевели на 2,1% в месяц... Связанная с нефтью политическая драма заполняет газетные полосы, а цена на этот продукт с октября была почти безупречно стабильной и низкой, постепенно отклоняя в свойственной торговцам неспешной манере выгоду потребителям и цены на горючее упали на 1,2%", -говорится в опубликованном сегодня комментарии главного экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша.

А чего же нам ждать в смысле инфляции в наступившем году? Здесь экономист тоже не прогнозирует ничего сенсационного.

"Сейчас ничто не говорит о том, что в новостях о потребительских ценах 2026 года будет хоть капля интересного. Сырьевые рынки спокойны, кроме отдельного промышленного металла, в частности цены на медь, но их влияние на индекс потребительских цен очень медленное и размытое. На цены на продукты повлияет резкое падение цен на сливочное масло, а также некоторые экзотические продукты с начала 2025 года, что порадует потребителей отдельных продуктов. Это не значит, что цены на шоколад вернутся на прежний уровень - цены на какао-бобы с самой высокой точки в начале 2025 года снизились более чем вдвое, однако за четырехлетний отрезок по-прежнему выросли на 140%. Другие изделия, торгуемые на биржах, влияющие на цены на наши основные продукты питания, либо дешевеют постепенно (зерно, молочный порошок), либо много не меняются (мясо).

Очень легким и скорее нисходящим будет и влияние энергетических рынков. Конкуренция возобновляемых ресурсов и крупные вложения в инфраструктуру за прошедший год значительно снизили цену на сжиженный газ. Большой избыток нефтедобывающих мощностей держит цену на предельном минимуме и многим производителям уже невыгодно работать. Знаковое событие - в прошлый четверг провалом закончилась попытка правительства США выставить на аукцион 80 квадратных километров федеральных земель в штате Колорадо для увеличения добычи сланцевой нефти. При нынешних ценах и затратах это просто не стоит делать. Геополитическое «творчество» Дональда Трампа в Венесуэле породило надежду на дальнейшее падение цен. Но нефть в этой стране не только дорого добывается, но и находится в опасном регионе, поэтому нефтяные компании США четко сказали, что инвестировать в эту землю сейчас невозможно. Если говорить о ценах на электричество, то каждый новый солнечный или ветряной парк, или парк аккумуляторов влияет на снижение цен, а риск — рост потребления в Латвии, а также большие вложения в центры данных в Северных странах, которые стремительно «съедают» избыток производственных мощностей электричества".