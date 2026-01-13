Сегодня утром снег и гололёд в отдельных районах Латвии затрудняют движение на государственных магистральных и региональных автодорогах, сообщили агентству LETA в ГАО «Latvijas Valsts ceļi».

Заснеженные участки очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в дорожные работы задействованы 55 единиц зимней дорожной техники.

Затруднённые условия движения наблюдаются на следующих участках государственных магистральных дорог: на Видземском шоссе (A2) от Рауны до Вецлайцене, на Даугавпилсском шоссе (A6) от Елгавы до Патерниеков, на Бауском шоссе (A7) от Дзимтмисы до Гренцтале, а также на Резекненском шоссе (A12), автодороге граница России (Гребнёво) – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (Медуми) (A13), на объездной дороге Даугавпилса (A14) и объездной дороге Резекне (A15).

На региональных дорогах затруднённое движение наблюдается в окрестностях Вентспилса, Талси, Тукумса, Добеле, Бауски, Екабпилса, Прейли, Краславы, Резекне, Гулбене, Балви, Алуксне, Валмиеры, Цесиса и Лимбажи.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в путь, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.