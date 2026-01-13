Baltijas balss logotype
В Латвии по-прежнему доступен черный рынок медикаментов

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии по-прежнему доступен черный рынок медикаментов
ФОТО: Unsplash

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны, пишет Latvijas Avīze.

Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей. Чаще всего поддельные медикаменты предлагаются в малоизвестных интернет-магазинах, социальных сетях, а иногда и в торговых точках, которые не являются аптеками.

Оборот нелегального рынка медикаментов в Европе исчисляется миллионами. Прошлым летом Госполиция задержала в связи с незаконным распространением медикаментов восемь человек, которые действовали в составе организованной группы. В распоряжение полиции поступила информация о незаконном распространении медикаментов, в том числе различных препаратов из группы анаболических стероидов, которые внесены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

В ходе расследования было установлено, что препараты продавались нелегально, их происхождение и условия хранения невозможно было отследить. С целью реализации лекарств эти лица создали интернет-магазин, а также распространяли медикаменты через знакомых. Препараты неизвестного происхождения хранились на нескольких складах в центре Риги, Латгальском предместье и Пурвциемсе, а также по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях.

Раскрытие преступной группы является важным результатом для Латвии, но лишь каплей в море по сравнению с тем, что происходит в европейском масштабе. Европол заявляет, что преступления в сфере фармацевтики становятся серьезной угрозой для общественного здоровья и экономики. Как отмечает руководитель фармацевтического департамента Инспекции здравоохранения Рихард Бурмистрис, поддельные медикаменты могут содержать что угодно. Например, в странах Африки распространялся детский сироп от кашля, который содержал диэтиленгликоль - токсичный растворитель, применяемый в промышленности.

Медикаменты сомнительного происхождения - это не просто более дешевый заменитель оригинальных лекарств, а прямая угроза здоровью и жизни людей.

#здравоохранение #Латвия #преступность #безопасность #фармацевтика
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го января

    Солутан помню с детства когда бронхи вместе с лёгкими выплюнешь было единственное решение ,да и в России оказией до сих пор покупаю андипал аналога в Латвии нет не чего другое не помогает.

    6
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    13-го января

    Многих лекарств в Латвии нет. МЕновазин хорошая растирка, цитромон Ф это какая-то подделка, продается в аптеках, как кусок камня,а раньше он таял под языком.Пропали зубные капли, если болит зуб-отличное средство, тем более у нас сразу не попадешь к зубному.Пропал солутан, цистенал если воспаление внизу живота 15 капель и сразу проходит.Почему аналгин по рецепту? можно подумать , что другие обезболивающие не вредны.Как же приятно, когда о нас заботятся власти с заоблачными ценами на лекарства

    20
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    Виардо кузнецова
    13-го января

    Солутан в свое время был включен в Списки сильнодействующих веществ именно потому, что из Солутана путем разных химических реакций получали наркотические средства, в т. ч. амфетамины, к которым относится и Первитин.

    0
    5
  • Д
    Дед
    13-го января

    Если бы не этот рынок, то для латвийцев остались бы недоступны лекарства, которых на латышском рынке просто нет, хотя вся Европа торгует ими свободно. Врачи открытым текстом говорят, что , если есть возможность привезти из России или Белоруси, то воспользуйтесь, не говоря уже о цене, которая в Латвии в разы, а иногда в десятки раз дороже, чем в других странах.

    53
    3
