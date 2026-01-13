Латвийцы, сдающие свое жилье в краткосрочную аренду, столкнулись с неожиданными доначислениями НДС за три года после введения упрощенного режима. Многие боятся регистрироваться, опасаясь неподъемных сумм и несправедливости требований, пишет LSM+.

Гунтис Стирна называет себя пенсионером из Старой Риги. Квартиру, в которой зимой он живет с женой, в летний сезон супруги сдают, чтобы получить дополнительный доход и на это время уехать подальше от шума. Так они поступали несколько лет. Сейчас в сдаче жилья взята пауза, связанная с требованием зарегистрироваться в упрощенном режиме НДС. Этот режим был введен прошлым летом и касается размещения жилья при сотрудничестве с иностранными платформами, например Booking. Поскольку многие из тех, кто зарегистрировался, столкнулись с неприятным сюрпризом — требованием заплатить налог с оборота за последние три года, Гунтис Стирна пока выжидает, сообщает LSM+.

«Я испугался и не зарегистрировался. Я услышал про начисления Линде Мурниеце и про еще несколько случаев. И понял, что сейчас, в низкий сезон, пользуюсь только Airbnb, который со своей стороны платит НДС, и могу немного изучить ситуацию и понять, какие последствия для меня будут в случае регистрации», — рассказал Стирна.

По его словам, максимум ему «грозит» 25 000 евро. «В лучшем случае, если применят меньшую ставку НДС ко всему обороту, это может быть около 15 000 евро».

Сейчас из примерно 1800 арендодателей краткосрочного жилья, которые находятся в поле зрения службы, зарегистрировались около 700 человек, то есть меньше половины. Требование регистрироваться в режиме НДС и платить налог за услуги, полученные от иностранных платформ, существует уже несколько лет, в том числе и до изменений в законе, отмечают в Службе государственных доходов (VID). Об этом, отмечает учреждение, рассказывали на онлайн-семинарах и в интернет-каналах.

«Нельзя сказать, что это новая норма или новое требование. Возможно, у части людей обязанность уплаты налога осталась без внимания. Мы обратились ко всем лицам, о которых у нас есть информация, что они используют иностранные платформы, так что люди были проинформированы. И теперь ответственность за выполнение этих обязательств лежит на них», — пояснила руководитель отдела процессов и организации Налогового управления VID Инга Антипова.

Комиссия по борьбе с теневой экономикой получила жалобы от десятков людей. Сегодня, 13 января, этот вопрос планируется рассмотреть в Сейме. Возможны ли компромиссы? В Службе государственных доходов сообщили, что предприниматели могут продлить срок уплаты налога и разделить сумму на несколько платежей. Однако это не освобождает от обязанности заплатить налог полностью.