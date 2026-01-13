Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внимание - в конце недели Vivi меняет расписание поездов 0 477

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Внимание - в конце недели Vivi меняет расписание поездов
ФОТО: LETA

Vivi предупреждает пассажиров о временных изменениях в расписании: 17 января электропоезда на всех четырех линиях будут ходить по графику рабочего дня, а для части дизельных рейсов с 15 по 18 января вводятся корректировки.

Часть дизельпоездов в четверг, 15 января, будет ходить по расписанию среды; в пятницу, 16 января, — по расписанию четверга; в субботу, 17 января, — по расписанию пятницы; а в воскресенье, 18 января, отдельные поезда будут курсировать по расписанию субботы, другие — по расписанию воскресенья. При этом поезда в направлениях Лиепая, Лудза и Зилупе будут ходить без изменений.

Компания отмечает, что расписание поездов, опубликованное на сайте Vivi и в мобильном приложении, уже включает все актуальные изменения.

По вопросам расписания, покупки билетов и другим связанным с поездками вопросам пассажирам предлагают обращаться в центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.

Читайте нас также:
#поезда #транспорт #пассажиры #Лиепая
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа
Изображение к статье: Детсадовские няньки выполняют работу помощников педагогов, а получают вдвое меньше
Изображение к статье: Для граждан Латвии мир более доступен, чем для граждан Литвы - исследование
Изображение к статье: Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео