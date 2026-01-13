Vivi предупреждает пассажиров о временных изменениях в расписании: 17 января электропоезда на всех четырех линиях будут ходить по графику рабочего дня, а для части дизельных рейсов с 15 по 18 января вводятся корректировки.

Часть дизельпоездов в четверг, 15 января, будет ходить по расписанию среды; в пятницу, 16 января, — по расписанию четверга; в субботу, 17 января, — по расписанию пятницы; а в воскресенье, 18 января, отдельные поезда будут курсировать по расписанию субботы, другие — по расписанию воскресенья. При этом поезда в направлениях Лиепая, Лудза и Зилупе будут ходить без изменений.

Компания отмечает, что расписание поездов, опубликованное на сайте Vivi и в мобильном приложении, уже включает все актуальные изменения.

По вопросам расписания, покупки билетов и другим связанным с поездками вопросам пассажирам предлагают обращаться в центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.