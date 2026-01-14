Как сообщает профсоюз, помощники воспитателей, которых в разговорной речи часто называют няньками, по своей сути являются техническими помощниками воспитателей детских садов, и их основные рабочие обязанности должны быть связаны с уборкой помещений, соблюдением гигиенических норм, выполнением различных физических работ и тому подобным. Именно поэтому от помощников воспитателей, или нянек, не требуется педагогическое образование.

В то же время помощники педагога, работающие в школах, являются сотрудниками с особой квалификацией, знаниями и образованием, имеющими высшее педагогическое образование, чьи навыки и компетенции позволяют реализовывать процесс обучения детей. Однако, к сожалению, ответы респондентов опроса показывают, что описанная выше картина в большей степени является теорией.

Если сравнить повседневную работу нянек в детских садах и помощников педагога в школах, можно сделать вывод, что на практике в обязанности помощника воспитателя входит примерно 80 процентов тех задач, которые в школах выполняют помощники педагога, несмотря на то что эти две профессии существенно различаются как по уровню квалификации и знаний, так и по уровню оплаты труда.

Опрос показывает, что 50 процентов помощников воспитателей получают минимальную заработную плату, то есть 780 евро, тогда как минимальная ставка помощника педагога в два раза выше и составляет 1566 евро. Опрос профсоюза подтверждает, что в дошкольных образовательных учреждениях с помощью помощников воспитателей нередко частично закрываются вакантные позиции, поручая нянькам выполнение несвойственных им задач.

Няньки часто выполняют функции медицинских сестер, давая детям оставленные родителями лекарства и обрабатывая травмы, заменяют воспитателей в учебном процессе, а также выполняют обязанности руководителей творческих занятий, обучают детей социальным навыкам, основам самообслуживания, решают эмоциональные и психологические конфликтные ситуации и тому подобное. Очень часто нянькам приходится работать и с детьми с особыми потребностями, что требует специальных знаний.

"Таким образом, опрос профсоюза свидетельствует о том, что в течение рабочего дня помощник воспитателя в среднем 6,8 часа своего рабочего времени посвящает обязанностям, которые в большей степени относятся к функциям помощника педагога, и лишь 1,2 часа — техническим работам по уборке и подобным задачам. В результате всего этого большинство участников опроса признают наличие выгорания, перегрузки и ощущения недостаточной оценки их труда", - констатирует профсоюз.