Экс-депутат Сейма, юрист Юрий Соколовский в серии постов наглядно показывает, что Латвии грозит финансовая катастрофа. Важный источник бюджета — средства еврофондов, но в ближайшие годы он иссякнет.

Когда-то Латвия была самодостаточной страной с развитой индустрией и хорошо налаженным сельскохозяйственным сектором. Но сегодня наше государство критически зависит от внешних поступлений: оно прочно сидит на шее ЕС, куда платит в пять раз меньше, чем оттуда получает.

Вот как это выглядит в конкретных цифрах, которые приводит Соколовский. Латвия должна внести в бюджет ЕС на 2026 год 443 миллиона евро. А получит в этом году 2,2 миллиарда евро из бюджета ЕС в виде средств еврофондов.

Интересно, что наши соседи по региону — куда меньшие нахлебники по отношению к Евросоюзу, чем мы. Так, Эстония платит столько же, сколько и Латвия, притом что населения в ней — на полмиллиона человек меньше, чем в Латвии. А Литва платит в два раза больше, чем Латвия, хотя населения в ней отнюдь не в два раза больше, а лишь в полтора.

В общем, для Евросоюза мы — эдакие малоимущие, которым надо делать скидку на невозможность жить самостоятельно и постоянно оказывать посильную помощь. Вот только долго ли продлится эта лафа?

По мнению Соколовского — недолго: нынешний год — последний. Потому что у ведущих стран Евросоюза дела идут тоже не блестяще. Кроме того, появился новый приоритет — общеевропейская оборона, на которую будут тратиться огромные средства. Значит помощь членам ЕС будет серьёзно сокращаться.

В доказательство Соколовский приводит следующие данные.

Из чего состоит бюджет Латвии в нынешнем 2026 году? 8,7 миллиарда евро — собственные доходы, 2,2 миллиарда евро — «Помощь иностранных государств» (еврофонды), 2,4 миллиарда — взяты в долг. Итого: расходы основного бюджета — 13,3 миллиарда евро.

Их этих цифр видно, что деньги ЕС и займы составляют больше половины наших собственных доходов в госбюджет. И всё бы ничего, но в уже озвученных планах Еврокомиссии — кардинально изменить эту динамику.

В следующем — 2027 — году никаких 2,2 миллиарда от ЕС мы уже не увидим, они будут снижены до 1,48 миллиардов евро. Проседание — колоссальное. А в 2028 году нам дадут из ЕС уже только 1 миллиард евро. Зато взамен требовать взносов в бюджет ЕС от нас будут всё больше. Так, в 2028 году нам придётся отдавать Европе уже 496 миллионов евро.

То есть всего через два года помощь ЕС для Латвии составит фактически «1 миллиард минус 496 миллионов евро»: полмиллиарда евро. Но мы-то привыкли совсем к другому соотношению! Сегодня чистыми мы получаем евроденег по формуле «2,2 миллиарда минус 443 миллиона», то есть в три с половиной раза больше.

И наше правительство на такое соотношение рассчитывает. Оно давно уже не умеет хозяйничать по-иному, без опоры на европейские деньги.

Второе, на что опираются латвийские власти: займы. Как напоминает Соколовский, каждый год с 2026 по 2028 годы правительство планирует постоянно занимать по: 2,43 миллиарда → 2,34 миллиарда → 2,2 миллиарда евро. Соответственно будут расти и расходы по уплате процентов за обслуживание долга: с 593 миллионов евро в 2026 году до 652 миллионов евро в 2027 году, 732 миллионов евро в 2028 году и 861 миллиона евро в 2029 году.

Но если кто-то думает, что эти займы и евросредства пойдут на медицину, образование, социальную помощь и прочие сферы, крайне важные для населения, то он горячо ошибается.

Во-первых, они пойдут на обслуживание нашего чудовищно разбухшего бюрократического аппарата, который, невзирая на сложные времена, не намерен умерять свои аппетиты, снижать зарплаты и отказываться от премий. Наоборот — затраты госсектора растут не по дням, а по часам, а своими зарплатами он давно переплюнул частный бизнес.

Во-вторых, приоритетами Латвии объявлены повышение обороноспособности и поддержка Украины. И значительные деньги из бюджета пойдут именно туда.

Соколовский приводит такие данные. В нынешнем году расходы на оборону — это 2,15 миллиарда евро. В следующем году туда направят уже 2,3 миллиарда евро. В 2028 году это будет 2,35 миллиарда евро.

Вернёмся в начало текста: 2028-й — это тот самый год, когда из ЕС мы фактически получим всего лишь жалкие (по сравнению с нынешними) полмиллиона евро (если вычесть из евроденег наш евроналог).

Как будем жить в столь резко изменившейся реальности? По старому анекдоту, который Соколовский приводил в одном из своих постов. Повысили цены на спиртное, и сынок спрашивает папу-алкоголика: «Папочка, это значит, что ты будешь меньше пить?». «Нет, сыночек, это значит, что ты будешь меньше есть».