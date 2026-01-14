Baltijas balss logotype
Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа 15 11466

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
grani.lv
Изображение к статье: Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа
ФОТО: LETA

Экс-депутат Сейма, юрист Юрий Соколовский в серии постов наглядно показывает, что Латвии грозит финансовая катастрофа. Важный источник бюджета — средства еврофондов, но в ближайшие годы он иссякнет.

Когда-то Латвия была самодостаточной страной с развитой индустрией и хорошо налаженным сельскохозяйственным сектором. Но сегодня наше государство критически зависит от внешних поступлений: оно прочно сидит на шее ЕС, куда платит в пять раз меньше, чем оттуда получает.

Вот как это выглядит в конкретных цифрах, которые приводит Соколовский. Латвия должна внести в бюджет ЕС на 2026 год 443 миллиона евро. А получит в этом году 2,2 миллиарда евро из бюджета ЕС в виде средств еврофондов.

Интересно, что наши соседи по региону — куда меньшие нахлебники по отношению к Евросоюзу, чем мы. Так, Эстония платит столько же, сколько и Латвия, притом что населения в ней — на полмиллиона человек меньше, чем в Латвии. А Литва платит в два раза больше, чем Латвия, хотя населения в ней отнюдь не в два раза больше, а лишь в полтора.

В общем, для Евросоюза мы — эдакие малоимущие, которым надо делать скидку на невозможность жить самостоятельно и постоянно оказывать посильную помощь. Вот только долго ли продлится эта лафа?

По мнению Соколовского — недолго: нынешний год — последний. Потому что у ведущих стран Евросоюза дела идут тоже не блестяще. Кроме того, появился новый приоритет — общеевропейская оборона, на которую будут тратиться огромные средства. Значит помощь членам ЕС будет серьёзно сокращаться.

В доказательство Соколовский приводит следующие данные.

Из чего состоит бюджет Латвии в нынешнем 2026 году? 8,7 миллиарда евро — собственные доходы, 2,2 миллиарда евро — «Помощь иностранных государств» (еврофонды), 2,4 миллиарда — взяты в долг. Итого: расходы основного бюджета — 13,3 миллиарда евро.

Их этих цифр видно, что деньги ЕС и займы составляют больше половины наших собственных доходов в госбюджет. И всё бы ничего, но в уже озвученных планах Еврокомиссии — кардинально изменить эту динамику.

В следующем — 2027 — году никаких 2,2 миллиарда от ЕС мы уже не увидим, они будут снижены до 1,48 миллиардов евро. Проседание — колоссальное. А в 2028 году нам дадут из ЕС уже только 1 миллиард евро. Зато взамен требовать взносов в бюджет ЕС от нас будут всё больше. Так, в 2028 году нам придётся отдавать Европе уже 496 миллионов евро.

То есть всего через два года помощь ЕС для Латвии составит фактически «1 миллиард минус 496 миллионов евро»: полмиллиарда евро. Но мы-то привыкли совсем к другому соотношению! Сегодня чистыми мы получаем евроденег по формуле «2,2 миллиарда минус 443 миллиона», то есть в три с половиной раза больше.

И наше правительство на такое соотношение рассчитывает. Оно давно уже не умеет хозяйничать по-иному, без опоры на европейские деньги.

Второе, на что опираются латвийские власти: займы. Как напоминает Соколовский, каждый год с 2026 по 2028 годы правительство планирует постоянно занимать по: 2,43 миллиарда → 2,34 миллиарда → 2,2 миллиарда евро. Соответственно будут расти и расходы по уплате процентов за обслуживание долга: с 593 миллионов евро в 2026 году до 652 миллионов евро в 2027 году, 732 миллионов евро в 2028 году и 861 миллиона евро в 2029 году.

Но если кто-то думает, что эти займы и евросредства пойдут на медицину, образование, социальную помощь и прочие сферы, крайне важные для населения, то он горячо ошибается.

Во-первых, они пойдут на обслуживание нашего чудовищно разбухшего бюрократического аппарата, который, невзирая на сложные времена, не намерен умерять свои аппетиты, снижать зарплаты и отказываться от премий. Наоборот — затраты госсектора растут не по дням, а по часам, а своими зарплатами он давно переплюнул частный бизнес.

Во-вторых, приоритетами Латвии объявлены повышение обороноспособности и поддержка Украины. И значительные деньги из бюджета пойдут именно туда.

Соколовский приводит такие данные. В нынешнем году расходы на оборону — это 2,15 миллиарда евро. В следующем году туда направят уже 2,3 миллиарда евро. В 2028 году это будет 2,35 миллиарда евро.

Вернёмся в начало текста: 2028-й — это тот самый год, когда из ЕС мы фактически получим всего лишь жалкие (по сравнению с нынешними) полмиллиона евро (если вычесть из евроденег наш евроналог).

Как будем жить в столь резко изменившейся реальности? По старому анекдоту, который Соколовский приводил в одном из своих постов. Повысили цены на спиртное, и сынок спрашивает папу-алкоголика: «Папочка, это значит, что ты будешь меньше пить?». «Нет, сыночек, это значит, что ты будешь меньше есть».

Читайте нас также:
#Еврофонды #финансы #Латвия #социальная помощь #долги #бюджет #оборона #экономика #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(15)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Почему никто не озабочивается воспоминаниями о той даме, которая своими грёбаными "сказками" навешала на уши местным патриотам, как им хорошо будет жить в ЕС? Может быть кто нибудь сможет вспомнить имя и фамилию этой дамы?

    91
    5
  • Лк
    Летучий корабль
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Фрейберга?

    60
    3
  • A
    Aleks
    14-го января

    Пока руководство Латвии сможет получать из бюджета 5-10 % и отмывать эти деньги ,т.е.миллиард евро (В США то же самое,как говорил министр финансов Бессент),они страну не покинут и будут додушивать население,ведь они ж не каббалисты ,где надо делиться с народом-у этой банды псевдолатышей другая цель. Полностью ограбить страну и выплюнуть ее на свалку истории.😈👽

    85
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го января

    Так, стоп, Вайкуле пол сов. союза кормила. Что тут полтора миллиона то прокормить, пусть поднажмёт.

    179
    2
  • bt
    bory tschist
    14-го января

    конечно, пока (на сегодняшний день) во власти засела "группировка" бестолковых нéучей – ничего лучшего, в ближайшее время, в стране не будет наблюдаться p.s. _ лично меня всегда бесило – самоуверенное заявление руководствa (тогда ещё – советской латвийской республики) теперь – LV страны: "mēs paši to izlemsim" (мы – сами ...) ... y меня до сих пор сохранилoсь очень многое, произведённoе до оккупации, в свободной LR, включая – до сих пор прекрасно работающий ламповый радиоприемник VEF произведённый до советской оккупации 1940 ... p.s. наверное, и – въехавшие в начале 1950-ых (если кто-то ещё жив) до сих пор вспоминают качество латвийских мясо-молочных, рыбных продуктов и – не только это ... – что, на 50 лет, загубилa оккупационная – советская варварская власть ! ... xотелось бы ещё добавить (не всегда грамотным,увы!) роccпатриотам, поселившимся и ныне проживающим в Балтийских Cтранах: "без покаяния – не может быть прощения"!

    14
    131
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    14-го января

    Твоя болезненная русофобия приведёт лишь к одному: сгинешь ты вдали от дома, и никто и не вспомнит о том, что был такой Тсич, которому не нравилось всё, но особенно русские и особенно в Латвии. Не знаю, куда ты убежал из своей родины, но искренне верю, что наплывшие во все щели пакистанцы, негры и арабы кулаками вбивают в тебя толерантность. Ибо по-другому они не умеют. Не хочешь дружить с русскими - будешь изображать оргазм под неграми.

    151
    5
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    14-го января

    проходящему мимо: такого откровенного и зловонного поноса от тебя ещё нa "вв" не было – похоже, сам гниёшь уже – не на шyтку!

    1
    94
  • 010725
    010725
    bory tschist
    14-го января

    Это, случаем, не тот приемник, который латыши отжали у отъезжающих в 1939-том году "нах Фатерланд" немцев ? Или уже в 1941-вом у евреев тиснули ?

    35
    2
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    bory tschist
    15-го января

    «Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один»(c) Про бекон забыл написать. Которым всю Галактику кормили.

    3
    0
  • АП
    Алексей Попович
    14-го января

    Всё будет хорошо! Я узнавал :)

    43
    2
  • 010725
    010725
    14-го января

    Во-первых этого не было никогда "Когда-то Латвия была самодостаточной страной с развитой индустрией и хорошо налаженным сельскохозяйственным сектором.". Латвия либо проедала имперское, советское наследство, либо ликвидировалась, либо побиралась как сейчас. Да еще и с проеданием будущего. Во-вторых депутат потому и бывший, что не понимает - главное сейчас поддерживать Украину и украинцев в стремлении убиться об Россию и на это никаких денег не жалко. В-третьих из ЕС выйдем сразу, как там деньги закончатся.

    125
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    010725
    15-го января

    «Брексит» вам в помощь, коли так!

    3
    0
  • mk
    mihails kozlovskis
    14-го января

    Так мы к этому и стремились когда вошли в еврослюз мы за члество там пренесли в жертву и сельское хозяйство промышленость все ,что кормило и довало процветание до незовисимости ,это как я помню было условием принятия в евросоюз чтоб не было не какой конкуренции с другими членами полностью теперь зависим от евро фрндов .

    162
    3
  • lo gos
    lo gos
    14-го января

    Вот это настоящая история успеха, и никакая война не нужна всё сами разрушили и разворовали

    215
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    lo gos
    15-го января

    Всяк сам кузнец своего несчастья, как говаривал Козьма Прутков.

    8
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

