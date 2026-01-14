Baltijas balss logotype
Каменный мост в Риге будет отремонтирован. Сколько это займет времени и как будут потрачены деньги? 2 611

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каменный мост в Риге будет отремонтирован. Сколько это займет времени и как будут потрачены деньги?
ФОТО: LETA

Рижская дума планирует поэтапно привести в порядок несколько городских мостов. Пока судьба Вантового моста уже много лет вызывает острые дискуссии, в думе обозначился следующий крупный проект — Каменный мост, реконструкция которого может обойтись почти в девять миллионов евро, сообщают Новости TV3. В каком он сейчас состоянии и когда могут начаться восстановительные работы?

Каменный мост — одна из самых загруженных транспортных артерий Риги, и, по оценке экспертов, он нуждается в восстановлении. В планах самоуправления — почти девять миллионов евро на ремонтные работы, а ещё 400 000 евро — на разработку проектной документации.

В рассмотренном на этой неделе Комитетом по развитию города плане действий и инвестиций предусмотрены несколько инфраструктурных проектов. Каменный мост — один из объектов, который планируется реконструировать в ближайшие годы. Последний раз он обновлялся в 1998 году.

"В зависимости от доступного бюджета мы могли бы начать проектирование уже в этом году, или, если не получится, то в следующем. Вантовый и Каменный мосты не будут ремонтироваться одновременно. Вантовый мост точно пойдёт первым. Главное — обеспечить движение общественного транспорта. Этот мост не такой сложный, как Воздушный мост, где само сооружение очень узкое. Здесь есть пространство, где можно развернуть работы так, чтобы максимально сохранить движение", — говорит председатель Комитета по транспорту и сообщения Рижской думы Марта Котелло.

В планах самоуправления — не только обновить сам Каменный мост, но и благоустроить прилегающую инфраструктуру, сделав её удобной как для пешеходов, так и для пассажиров общественного транспорта и велосипедистов — для которых будет предусмотрена отдельная велодорожка.

"Чтобы подготовить проектную документацию для такого центрального и, я бы сказала, сложного моста, понадобится как минимум год. Если предположить, что проектирование начнётся, скажем, в конце этого года, то работа над документацией продлится весь 2027 год", — рассказала Котелло.

Недавно на Каменном мосту была проведена очередная техническая инспекция, в ходе которой выявлены дефекты, не представляющие угрозы для безопасности движения в настоящий момент, но потенциально влияющие на срок службы моста в будущем.

"Что важно для мостов — это гидроизоляция, которая у этого моста повреждена. Влага через покрытие проникает в несущие конструкции. Это бетонные элементы, в том числе прибрежные укрепления, которые также нужно обследовать. Сейчас не установлено, что мост непригоден для эксплуатации. Однако, чтобы сохранить его долговечность и продолжить эксплуатацию в будущем, в установленные сроки необходимо выполнить определённые работы", — отметил руководитель Управления транспортной инфраструктуры Рижской думы Андрей Уртанс.

В самоуправлении подчёркивают — в настоящий момент Каменный мост безопасен для использования, а реконструкция начнётся не раньше конца 2028 года.

TV3

#ремонт #транспорт #рижская дума #безопасность #инфраструктура #финансирование #реконструкция
  • bt
    bory tschist
    14-го января

    если всю прибыль от "праздника песни" не разворовывать – можно было бы её пустить на ремонт каменного моста

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    А что, гитару Восса уже привели в порядок? Струны подтянули?

    7
    2

