Во вторник скончался физик, один из создателей Саласпилсского атомного реактора Валдис Гаварс, сообщили в социальных сетях его близкие.

Гаварс родился 10 мая 1934 года в Резекне в семье врачей. Образование получил в тогдашнем Рижском индустриальном политехникуме и Ленинградском политехническом институте. В 1971 году Гаварс получил степень кандидата наук в центре ядерной энергетики в Ульяновской области РСФСР.

В 1992 году в Рижском техническом университете он получил степень доктора инженерных наук. Научная деятельность Гаварса была посвящена ядерной энергетике. Он начал работать в этой сфере вместе с её становлением в 1950-е годы XX века. Во время строительства Саласпилсского исследовательского ядерного реактора в 1959 году он стал его главным инженером. После успешного пуска реактора в 1961 году Гаварс включился в исследования в области ядерной техники и продолжал руководить коллективом реактора.

Одной из самых оригинальных установок ядерного реактора, соавтором которой был Гаварс, стал созданный латвийскими специалистами радиационный контур — источник гамма-излучения, позволивший значительно расширить возможности использования Саласпилсского реактора.

Появилась возможность в больших масштабах применять радиохимические технологии, такие как полимеризация полиэтилена, производство полимербетона, стерилизация материалов и другие. Под руководством Гаварса был разработан проект создания промышленного радиационно-химического производства при Игналинской атомной электростанции (АЭС).

В 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС Гаварс был одним из руководителей научно-технической группы, которая разработала и реализовала план мероприятий и внедрила процедуры, защитившие территорию Латвии и её жителей от разрушительных последствий аварии.

После восстановления независимости Латвии и до 2017 года Гаварс работал в отделе развития АО «Latvenergo» в должности ведущего инженера.

Гаварс опубликовал более 90 научных статей, в том числе в международно признанных журналах. Он также является автором восьми изобретений и семи патентов.

За вклад всей жизни в развитие науки и энергетики Латвии в 2020 году Гаварс был удостоен звания офицера Ордена Трёх звёзд.