Вечером в среду в Курземе начнётся метель 0 342

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вечером в среду в Курземе начнётся метель
ФОТО: LETA

Вечером в среду на западе Латвии, начиная с прибрежной части Южного Курземе, ожидается метель, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небольшой снегопад местами начнётся раньше — с полудня в западной и центральной части страны ожидаются порывы юго-восточного ветра до 9–14 метров в секунду.

Облачность частично закроет небо над Латвией, во многих местах будет светить солнце. Температура воздуха в середине дня составит от -6 до -11 градусов, местами в Латгале до -13 градусов. На ветру мороз будет ощущаться сильнее.

В Риге осадки не ожидаются, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, воздух прогреется до -7..-8 градусов.

На погодные условия влияет область повышенного давления, с запада приближается атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря — от 1019 гектопаскалей на западе Латвии до 1026 гектопаскалей на востоке.

#Рига #погода #ветер #Латвия #LETA #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
