Минздрав надеется сократить очереди 0 273

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: Минздрав надеется сократить очереди
ФОТО: Unsplash

Травматология и ортопедия - одна из важнейших сфер здравоохранения, пишет Diena.

Крупнейшими проблемами в этой области медицины являются недостаточные навыки врачей в лечении острых пациентов, отсутствие единой системы, нехватка травматологов-ортопедов и длинные очереди на услуги эндопротезирования. Минздрав надеется решить их внедрением единой системы записи, которая начнет действовать уже в этом году, а также с помощью новой модели оплаты - у пациентов появится возможность получить услугу быстрее, покрыв 50% стоимости операции и импланта.

Проанализировав проблемы в этой сфере, Минздрав пришел к выводу, что в больницах в целом имеется соответствующая инфраструктура, однако отсутствует баланс с объемом работы. Также ограничены доступность имплантов и их ассортимент, не определен точный объем оказания травматологической помощи в больницах, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью представитель Минздрава Санита Янка. В число проблем входят также трудности с обеспечением своевременной реабилитации и последующего ухода, отсутствие клинических руководств в этой сфере и несоответствующая оплата лечения пациентов.

Янка сообщила, что в этом году планируется разработать карту предоставления травматологических услуг и клинические руководства. На вопрос о том, в каких больницах будет сохранено оказание этих услуг, она ответила, что это станет известно после переговоров с медицинскими учреждениями, в том числе о специализации в области эндопротезирования. Национальная служба здравоохранения планирует изменить модель оплаты эндопротезирования крупных суставов, поскольку нынешняя система не соответствует современным потребностям здравоохранения и тариф не покрывает фактические расходы лечебных учреждений. Текущая модель также ограничивает возможности использования наиболее подходящих для пациентов имплантов, а их ассортимент является узким и технологически устаревшим, что приводит к более частым повторным операциям.

#здравоохранение #медицина #Минздрав #очереди
