Существующие в квартирах водосчётчики можно продолжать использовать, если нет признаков того, что они работают неправильно, сообщили агентству LETA в Центре по защите прав потребителей (ЦЗПП).

В учреждении указали, что с июня 2025 года в квартирах больше необязательно периодической поверки водосчётчиков каждые четыре года. Это означает, что если счётчик работает исправно, его можно будет использовать и после окончания предыдущего срока поверки.

ЦЗПП зафиксировал случаи, когда поставщики услуг по замене счётчиков распространяют вводящую в заблуждение информацию, утверждая, что поверка обязательна или что до 1 января 2027 года необходимо заменить все счётчики на дистанционно считываемые. ЦЗПП подчёркивает, что такая информация недостоверна.

В учреждении отмечают, что до 1 января 2027 года жильцы должны принять решение о будущей системе учёта воды — переходить ли на единую систему или оставить существующую. Если есть обоснованные подозрения в неточности счётчика или видимые повреждения, управляющий дома или собрание владельцев квартир имеют право потребовать проверку или замену счётчика. Это предусмотрено правилами Кабинета министров, подчёркивает ЦЗПП.

Для водосчётчиков, установленных на вводе в здание, требование поверки остаётся прежним.

Решение о переходе на единую систему с дистанционным считыванием данных или об оставлении текущей системы должно быть принято на основании подготовленного управляющим технического и экономического обоснования. ЦЗПП подчёркивает, что такое обоснование должно быть объективным и понятным, с указанием точных затрат на внедрение и обслуживание — являются ли они соразмерными ожидаемой экономии. Также должна быть информация о предполагаемых преимуществах, например, более точном учёте, снижении потерь воды и возможных технических рисках — будут ли счётчики работать, если в будущем сменится поставщик услуги.

Если дистанционное считывание не подходит, жильцы могут остаться при существующих счётчиках или установить новые механические счётчики с большей точностью и защитой от вмешательства.

ЦЗПП отмечает, что единая система учёта воды с установкой одинаковых современных счётчиков по всему зданию может принести несколько преимуществ, таких как более точные показания и более быстрое выявление утечек или технических проблем, особенно с дистанционным считыванием. Одновременная фиксация данных по всему дому снижает временные расхождения и человеческий фактор. Также обеспечивается лучшая защита от вмешательства, возможность вовремя заметить подозрительные показания, отслеживать данные, выявлять утечки и, соответственно, уменьшать потери воды и энергозатраты на её подготовку.

Ранее сообщалось, что 3 июня 2025 года правительство одобрило отмену требования поверки водосчётчиков.

Министерство экономики ранее указывало, что процесс повторной поверки водосчётчиков в квартирах нецелесообразен — отмена данного требования позволит сократить административную нагрузку и расходы для жителей.

LETA также сообщала, что в Конституционном суде возбуждено дело о прекращении государственной метрологической проверки водосчётчиков, установленных в квартирах. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

Суд оценит, соответствуют ли утверждённые 3 июня правительством нормы правил Кабинета министров о перечне средств измерения, подлежащих государственной метрологической проверке, Конституции.