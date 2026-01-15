Baltijas balss logotype
В региональном общественном транспорте повышаются цены на билеты 1 476

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В региональном общественном транспорте повышаются цены на билеты

С сегодняшнего дня на региональном общественном транспорте Латвии повышаются цены на билеты, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции (АТД).

В частности, тарифы на перевозки поездами вырастут в среднем на 6,6%, а на автобусные перевозки — примерно на 7,5%.

Стоимость проезда между зонами как в поездах, так и в автобусах увеличивается на 30 центов, за исключением поездок в зоне A. В то же время на поездах вне электрифицированных зон и автобусах вне зон стоимость проезда для всех остановок увеличится на 20 центов.

Например, цена билета на поезд по маршруту Рига–Иманта останется на уровне 1,5 евро, а на маршруте Рига–Сигулда вырастет с 2,5 до 2,8 евро. В свою очередь, цена билета в автобусе и поезде по маршруту Рига–Дубулты увеличится с двух до 2,3 евро.

Билет на поезд по маршруту Рига–Лиепая подорожает на 20 центов — с 8,9 до 9,1 евро, билет на поезд Рига–Саласпилс — на 30 центов (с двух до 2,3 евро), а по маршруту Рига–Айзкраукле — также на 30 центов (с 3,5 до 3,8 евро).

Билет на автобус по маршруту Лиепая–Гробиня подорожает на 20 центов — с одного до 1,2 евро, на маршруте Комбули–Казанова — на 20 центов (с 70 до 90 центов), а по маршруту Рига–Резекне — на 20 центов (с 11,7 до 11,9 евро).

Билеты, приобретённые до среды, 14 января, будут действительны до окончания указанного в них срока, а начиная с 15 января все билеты будут продаваться по новым тарифам.

В то же время АТД подчеркнула, что все льготы на проезд для социально защищённых групп пассажиров в региональных маршрутах сохраняются в полном объёме (100%), порядок пользования транспортом не меняется, а скидки на абонементные билеты остаются в силе.

Тарифы пересматриваются регулярно, не реже одного раза в год, с учётом накопленного уровня инфляции и изменений средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов в региональном общественном транспорте. В рамках этого 1 апреля 2024 года в региональном транспорте вступили в силу новые тарифы и виды билетов.

Тогда минимальная стоимость проезда в Риге была установлена на уровне 1,5 евро, в других городах — один евро, а за пределами городов — 70 центов. Одновременно цена поездки на поезде по маршруту Рига–Лиепая выросла с 7,4 до 8,9 евро, а на автобусе — с 8,65 до 10,4 евро.

Предыдущая система тарифов на региональный общественный транспорт в Латвии действовала с 2020 года.

АТД является исполнителем единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок, а также планирования общественного транспорта.

#цены #льготы #Латвия #транспорт #инфляция #билеты #общественный транспорт #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го января

    «В региональном общественном транспорте повышаются цены на билеты». А может они не сами повышаются, а повышает их кто-то другой?

    9
    1

