Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»

Чтобы сделать передвижение по Лиепайскому шоссе более безопасным, дорогу необходимо перестроить в четырехполосную - с таким предложением еще в июле 2024 года выступили жители на платформе гражданских инициатив "Mana Balss". Инициатива уже собрала более 10 000 подписей и передана на рассмотрение в Сейм.

Министерство сообщения, однако, указывает, что в настоящее время это финансово неподъемный проект, поскольку речь идет о миллиардах евро (стоимость одного километра составляет от 7 до 9 млн евро). В верхней части списка приоритетов сейчас находятся другие проекты, в том числе Рижская окружная дорога.

"Четырехполосная дорога существенно улучшила бы ситуацию и сократила бы число аварий с трагическими последствиями", - заявила на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям главный редактор платформы "ManaBalss" Сигне Балтиня, представлявшая инициаторов.

Глава комиссии Янис Вуцанс отметил, что перестройка необходима не только Лиепайскому, но и Вентспилсскому шоссе. Он был очевидцем трагической аварии, произошедшей там в минувшее воскресенье, в результате которой погибли три человека.

Парламентский секретарь Минсообщения Гирт Дубкевич сообщил, что 2 декабря прошлого года правительство утвердило стратегию развития автомобильных дорог до 2040 года. Ее цель - создание единой, безопасной и эффективной государственной дорожной сети. Документ предусматривает три приоритета: возможность добраться из Риги до ближайших стран ЕС в течение одного часа; строительство объездной дороги вокруг Риги с двумя проезжими частями; а также сообщение, обеспечивающее доступ к центру любого края Латвии по качественным асфальтированным дорогам из каждого населенного пункта с волостной администрацией или другого значимого для самоуправления пункта. При этом, подчеркнул Дубкевич, наличие приоритетов не означает доступности финансирования. "Приоритеты у нас есть, а денег нет", - заявил он, добавив, что эту ситуацию необходимо менять.

Читайте нас также:
#инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео